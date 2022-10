LONDON (dpa-AFX) - Der neue Premierminister Rishi Sunak will das tief gespaltene Großbritannien wieder zusammenführen. "Ich werde unser Land vereinen, nicht mit Worten, aber mit Taten", sagte der frisch ernannte Regierungschef am Dienstag in London in seiner ersten Rede an die Nation. Dafür werde er rund um die Uhr arbeiten, sagte Sunak. Er verwies darauf, dass er in der Corona-Pandemie als Finanzminister mit dem "Furloguh"-Programm, das dem deutschen Kurzarbeitergeld ähnelt, zahlreiche Jobs und Unternehmen gesichert habe. "Ich werde den Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, dieselbe Leidenschaft entgegenbringen."

Seine Regierung werde Integrität, Professionalität und Verantwortung zeigen, kündigte Sunak nach Monaten des Regierungschaos an. "Vertrauen muss verdient werden, und ich werde mir Ihr Vertrauen verdienen." Er sei bereit, das Land in die Zukunft zu führen und die Sorgen der Menschen über die Politik zu stellen. "Gemeinsam können wir unglaubliche Dinge erreichen", sagte Sunak in seiner fast sechs Minuten dauernden Rede.

Der 42-Jährige war am Montag von seiner Konservativen Partei zum neuen Vorsitzenden gekürt und am Dienstag von König Charles III. mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Sunak ist nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin Truss nach nur wenigen Wochen im Amt der dritte Premierminister innerhalb von zwei Monaten./bvi/DP/jha