NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Bank liege acht Prozent über der Konsensschätzung, da die gestiegenen Erträge nur teilweise durch höhere Abschreibungen beeinträchtigt worden seien, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:42 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

HSBC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de