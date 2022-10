Die CA Immo hat das vom 9. Mai 2022 bis 19. Oktober 2022 laufende Aktienrückkaufprogramm planmäßig beendet. Es wurden 1 Mio. Aktien (0,94 Prozent am Grundkapital) zu je im Schnitt 30,33 Euro erworben. Die Gesellschaft hält nun in Summe 6,4 Prozent der stimmberechtigten Aktien.Bei der CA Immo kommt es zudem zu Änderungen im Aufsichtsrat: Die Aufsichtsratsmitglieder Monika Wildner, Michael Stanton und Klaus Hirschler haben mitgeteilt, dass sie mit 31. Oktober 2022 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden werden. Darüber hinaus hat die Mehrheitsaktionärin SOF-11 Klimt CAI S.à.r.l. David Smith in den Aufsichtsrat entsandt. Smith, Senior Vice President bei Starwood Capital, folgt auf Laura Rubin, die von ihrem Mandat abberufen wurde.CA Immo ...

