Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Zum Wochenschluss explodierten am Freitagnachmittag die Edelmetallpreise, nachdem diese bis dahin die gesamte Woche über nur gefallen waren. Ein Journalist des Wall Street Journal, der dafür bekannt ist der US-Notenbank nahe zu stehen und früh Insiderinformationen zu erhalten, setzte über Twitter am Freitagnachmittag um kurz vor 15 Uhr eine Nachricht ab, die die Märkte in Aufruhr versetzte. Die US-Notenbank wolle vermeintlich im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...