Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer aktiv verwalteter Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR(H) Acc (ISIN IE000E66LX20/ WKN A3DHNM) werde aktiv verwaltet und investiere in ein global diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Reduzierung des Klimawandels erreichen wollten. Dabei würden Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten mit Hilfe qualitativer und quantitativer Analysen ausgewählt. Darüber hinaus strebe der Anlageverwalter die Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) an. ...

