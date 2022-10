Aktienanalyse von Auctus: ADX Energy: Weiterhin 757% Rendite möglich

Anzeige / Werbung

Ausweitung der Produktionsmengen geht einher mit erwartbar anhaltend starken Preisen von Rohöl + Erdgas. Das dürfte bei ADX für nachhaltig guten Cashflow sorgen. Ein wichtiger Energieproduzent in turbulenten Zeiten.



Auctus Advisors hat die jüngst von ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) vorgelegten Zahlen für die Ölproduktion auf der neuen Ölquelle Anshof-3 in seine Analysen eingearbeitet und seinen Ausblick wie auch das in der letzten Analyse ausgegebene Kursziel bestätigt. Dieses liegt weiterhin bei 0,060 Australische Dollar (AUD), woraus sich vor dem Hintergrund des aktuellen Börsenkurses von nur 0,007 AUD ein mögliches Kurspotential von 757 Prozent ergibt.

Stéphane Foucaud, der bei Auctus Advisors für ADX Energy zuständige Analyst, hat schon in seinen früheren Auswertungen immer wieder auf das enorme Potential der ADX-Energy-Aktie hingewiesen. An dieser Ansicht haben auch die jüngsten Entwicklungen nichts verändert, denn die gute Produktionsrate von 100 Barrel pro Tag auf Anshof-3 war in dieser Höhe schon bei der letzten Analyse erwartet worden.



Der Analyst bestätigt damit, was ADX Energy bereits am Montag in seiner Pressemitteilung aufscheinen ließ: Aktueller Engpass auf Anshof-3 ist nicht die Ölquelle selbst, sondern die Logistik. Basierend auf den im Frühjahr und Sommer durchgeführten Tests könnte Anshof-3 über 30 Prozent mehr Öl fördern, denn die Tests hatten eine Förderleistung von bis zu 135 Barrel pro Tag angedeutet.



Erdölförderung auf Anshof, Oberösterreich





Kann ADX Energy das Logistik-Problem lösen, sprudeln die Gewinne noch kräftiger

Eine so hohe Förderung macht für ADX Energy aktuell aber noch keinen Sinn, weil das Öl an der Oberfläche nicht sofort in die benötigten Lastwagen umgefüllt und zur Raffinerie nach Wien befördert werden kann. Auch für eine kurzfristige Zwischenlagerung sind die logistischen Voraussetzungen noch nicht gegeben.



Stéphane Foucaud kalkuliert deshalb auch weiterhin vorsichtig. Er berücksichtigt in seinen Planungen für das Jahr 2023 für Anshof-3 lediglich die reduzierte Fördermenge von 100 Barrel pro Tag. Auch von den im nächsten Jahr geplanten Bohrungen erwartet er für 2023 noch keine zusätzlichen Produktionsergebnisse, denn die neuen Bohrungen sollen erst im dritten und vierten Quartal 2023 abgeteuft werden.



Eine deutliche Steigerung der Ölproduktion ist ab 2024 zu erwarten

Für 2023 wird aus der Ölproduktion im Wiener Becken und auf Anshof-3 somit einen Ölproduktion von rund 350 Barrel pro Tag erwartet. Mittelfristig sollte sich die Fördermenge jedoch deutlich erhöhen, denn allein für die Anshof-Liegenschaft werden die mittleren förderbaren Gesamtressourcen auf rund fünf Millionen mboe geschätzt.



Da die Ölproduktion auf Anshof-3 im Rahmen der vorherigen Erwartungen angelaufen ist, sieht Stéphane Foucaud keine Veranlassung, sein Kursziel zu verändern. Vor dem Hintergrund, dass die Börse die ADX-Energy-Aktie in den vergangenen Monaten eher mit Nichtbeachtung bedacht hat, ergibt sich auf der Basis des aktuellen Aktienkurses somit immer noch ein äußerst interessantes Kurspotential von 757 Prozent.







