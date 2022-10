Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.10.2022

Kursziel: 15,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Masterflex trotzt makroökonomischen Herausforderungen - Starke 9M-Zahlen führen zu deutlicher Prognoseerhöhung



Masterflex hat gestern infolge eines exzellenten 9M-Resultats seine Guidance für das laufende Jahr angehoben, die damit deutlich über unseren bisherigen Prognosen liegt. Der äußerst positive Geschäftsverlauf im makroökonomisch anhaltend herausfordernden Umfeld unterstreicht u.E. die starke Wettbewerbsposition des Konzerns.



[Tabelle]



Umsatz in Q3 um knapp 30% yoy gesteigert: Gemäß der vorläufigen Zahlen (finaler Q3-Bericht: 09.11.) erzielte Masterflex im abgelaufenen Quartal einen Erlös von 26,9 Mio. Euro (+29,9% yoy) und wiederholt damit das hohe Top-Line-Wachstum aus den Vorquartalen (H1: +26,3% yoy). Dabei sind die Zuwächse neben durchgesetzten Preiserhöhungen wohlgemerkt auch auf signifikante Volumensteigerungen zurückzuführen. So profitierte das Unternehmen dank der strategischen Bevorratung in Vorquartalen nun erheblich von seiner konstanten Lieferfähigkeit und konnte von Wettbewerbern spürbare Marktanteile gewinnen, was sich u.E. auch in den kommenden Monaten fortsetzen dürfte.



Profitabilität auf hohem Niveau etabliert: Ergebnisseitig erzielte das Unternehmen in Q3 ein EBIT von 3,7 Mio. Euro (Marge: 13,8%). Dabei wurde die Bottom-Line neben den umsatzbedingten Skaleneffekten auch durch zusätzliche Effizienzgewinne u.a. in der Materialbeschaffung positiv beeinflusst und lag zum Stichtag damit in Schlagdistanz zur bisherigen Rekord-EBIT-Marge aus Q2 in Höhe von 14,5%.



Prognose signifikant angehoben: Auf Basis der 9M-Performance hat der Vorstand die Zielsetzung für das laufende Jahr angepasst. So avisiert er nun einen Umsatz von 93,0 bis 96,0 Mio. Euro (zuvor: 82,0 bis 87,0 Mio. Euro) und ein EBIT von 9,3 bis 10,5 Mio. Euro (zuvor: 8,4 Mio. Euro bis 9,0 Mio. Euro), was einer Marge von 10,0% bis 10,9% (+3,3 bis 4,1 PP yoy) entspricht. Am oberen Ende impliziert dies einen Erlös- bzw. EBIT-Beitrag für Q4 von 20 Mio. Euro bzw. 0,1 Mio. Euro (Marge: 0,5%). Wissend um die saisonale Umsatz- und Ertragsschwäche in Q4 (Ø Umsatz 2017-2021: 17,4 Mio. Euro; Ø EBIT-Marge 2017-2021: 1,0%) positionieren wir uns aufgrund des weiterhin hohen Auftragsbestandes (MONe: 23,0 Mio. Euro; per 30.06.: 27,0 Mio. Euro) sowie des starken operativen Momentums dennoch leicht oberhalb der avisierten Bandbreiten.



Fazit: In Anbetracht der konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten liefert Masterflex ein herausragendes 9M-Resultat ab und prognostiziert nun noch stärkere Gesamtjahreszahlen als bisher von uns erwartet. Mit Blick auf die operativen Erfolge erachten wir die Aktie unverändert als erheblich unterbewertet (KGV 2023e: 8,2x). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und heben das Kursziel infolge angepasster Prognosen sowie einer Fortschreibung des DCF-Modells auf 15,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro) an.





