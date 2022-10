Mit dem Wegfall der Plastikausgießer an den Flaschen des Bacardi-Portfolios werden jährlich etwa 140 Tonnen Plastik eingespart

Bacardi, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, spart jährlich etwa 140 Tonnen Einwegplastik durch die Abschaffung der Plastikausgießer auf den Flaschen in den USA, Kanada, Puerto Rico, Spanien und Portugal ein.

Removal of plastic pourers from bottles in the Bacardi portfolio will cut approximately 140 tons of plastic used annually (Photo: Business Wire)

Das Non-Refillable Fitment (NRF) aus Kunststoff ist in der gesamten Spirituosenindustrie üblich und befindet sich derzeit am Flaschenhals einer Reihe von Kultgetränkemarken des Unternehmens wie etwa BACARDÍ Rum, MARTINI Fiero, BOMBAY SAPPHIRE Gin und DEWAR'S White Label Blended Scotch Whisky.

Die Abschaffung hat bereits begonnen und bis Anfang nächsten Jahres werden alle 1,75-Liter-Flaschen von BACARDÍ Rum darunter Superior, Gold und Coconut in den USA, Kanada und Puerto Rico keine Plastikausgießer mehr enthalten, sodass 76 Tonnen Plastik jährlich eingespart werden.

In Spanien und Portugal wird der Plastikausgießer im Laufe der nächsten sechs Monate bei allen Marken des Bacardi-Portfolios abgeschafft.

"Wir machen diesen mutigen Schritt, weil dies der richtige Weg für unseren Planeten ist", sagte Rodolfo Nervi, VP, Global Safety, Quality Sustainability, Bacardi. "Als Familienunternehmen mit einem mehr als 160-jährigen Bestehen liegen wegweisende Veränderungen in unserer DNA und wir sind stolzer Wegbereiter der Branche, da wir einen weiteren großen Schritt zur Einlösung unseres Versprechens machen, bis 2030 zu 100 plastikfrei zu sein."

Bacardi unterzieht derzeit alle Arten der Plastikverwendung einer Prüfung und untersucht, ob diese entfernt oder durch eine nachhaltigere Alternative ersetzt werden können. Ein größerer Meilenstein wird 2023 erreicht sein, wenn das Unternehmen das gesamte Einwegplastik aus seinen Geschenkverpackungen und Materialien für Verkaufsstellen abschafft.

Rodolfo Nervi ergänzte: "Die Verbraucher werden weiterhin die Qualität und den Geschmack der gleichen außergewöhnlichen Art aus unserem gesamten Markenportfolio genießen können, während wir unseren Weg in eine nachhaltigere Zukunft fortsetzen."

Weitere Informationen über Bacardi und seine Verpflichtungen mit Blick auf ESG Umwelt, Soziales und Governance -, einschließlich der Orientierung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, finden Sie unter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Achten Sie stets auf verantwortungsvollen Konsum.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

