NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach der bestätigten Beendigung der Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West, auch bekannt als Ye, auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Adidas hatte zudem mitgeteilt, dass die Trennung von Ye den Nettogewinn im laufenden Jahr spürbar belasten wird. Dies unterstreiche die bemerkenswerte Marge, die der Sportartikelhersteller bislang mit der entsprechenden Marke verdient habe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun sei die Kernrentabilität stark beeinträchtigt. In der kritischen Debatte über die Adidas-Aktien werde es jetzt auch darum gehen, wie der Konzern die entstandene Lücke verkleinern könne./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de