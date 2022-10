EQS Newswire / 24.10.2022 / 16:30 CET/CEST

Sonderverwaltungszone HONGKONG - Media OutReach - 24. Oktober 2022 - Nach einer Pause von beinahe drei Jahren bei den physischen internationalen Messeveranstaltungen in Hongkong kehrt die MEGA SHOW 2022 nun, da die COVID-19-Pandemie abklingt, vom 15.-18. November 2022 in das Hong Kong Convention and Exhibition Centre zurück, um den Beschaffungsbedarf internationaler Einkäufer zu erfüllen.



Die viertägige Präsenzveranstaltung wird erneut ein umfangreiches Sortiment an trendigen Geschenken & Werbeartikeln, Haushaltswaren und Küchenartikeln, Spielsachen und Babyprodukten, festlichen, Weihnachts- und Saisonartikeln sowie Sportausrüstung - überwiegend aus Asien - präsentieren.



Mit Trendprodukten aus Hongkong, China, Taiwan, Thailand, Bangladesch, Indien, Südkorea, Japan, Malaysia, der Türkei, Vietnam usw. wird die MEGA SHOW in diesem November eine der am sehnsüchtigsten erwarteten Messen in Asien für internationale Einkäufer sein, um hinsichtlich der neuesten weltweiten Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben und diese zu beschaffen.



Qualifizierten vorangemeldeten Einkäufern aus dem Ausland wird eine Sonderunterstützung in Höhe von 200 USD zur Deckung ihrer Reise- und Unterbringungskosten nach dem Windhundprinzip ("first come, first served") angeboten (es gelten die Geschäftsbedingungen).



Für Fachbesucher ist die Anmeldung ab sofort möglich und die vollständige Liste der Teilnehmer ist online verfügbar unter www.mega-show.com



HINWEISE FÜR DIE REDAKTION:



Messetermine:



15. November 2022 (DIENSTAG) 09:30 - 18:00

16. November 2022 (MITTWOCH) 09:30 - 18:00

17. November 2022 (DONNERSTAG) 09:30 - 18:00

18. November 2022 (FREITAG) 09:30 - 17:00



Hashtag: MEGASHOW

Über MEGA SHOW In den vergangenen achtundzwanzig Jahren hat sich die MEGA SHOW-Veranstaltungsreihe den Ruf als wichtigster Dreh- und Angelpunkt für die Präsentation und Beschaffung von in Asien hergestellten Produkten im Herbst in Hongkong erworben.



VERANSTALTER: Comasia Limited

E-Mail: cs@comasia.com.hk

Tel.: (852) 2700 6726

Messe-Website: www.mega-show.com

Nur für Fachpublikum



News Source: Media OutReach

24.10.2022 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com