MÄRKTE USA/Berichtsaison macht Kurse - Renditen und Dollar schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Gewinnen ist an der Wall Street am Dienstag Konsolidierung angesagt. Der S&P-500 hatte am Montag auf dem höchsten Niveau seit einem Monat geschlossen. Nun zeigen sich die Indizes wenig bewegt. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 31.444 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent. Noch immer kursiert die Fantasie, dass die US-Notenbank womöglich weniger harsch vorgehen könnte als befürchtet. Dies sorgt für Bewegung im Dollar und bei den Anleihen.

Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr steht die Berichtssaison im Blick. Zuversichtlich für den Moment zeigt sich Marktstratege Jani Ziedins vom Cracket Market Blog: "Der Markt liebt Symmetrie, und der enorme Ausverkauf von den September-Höchstständen wird zu einem ebenso beeindruckenden Wiederanstieg führen", glaubt er: "Sicher, vielleicht stehen uns längerfristig niedrigere Kurse bevor, aber man sollte nie vergessen, dass die größten und schnellsten Erholungen während Bärenmärkten auftreten."

3M schwach - Coca-Cola fest

Dazu müssten aber auch die Zahlen der Unternehmen passen. Vorbörslich haben etliche von ihnen ihre Bücher geöffnet, die ein uneinheitliches Bild aufzeigen. So hat GM (+2%) den Gewinn gesteigert, wobei allerdings die Margen sanken. UPS (+3%) hat beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt. 3M (-3,2%) hat die Gewinnprognose für 2022 gekappt, begründet wurde es mit dem festen Dollar und der konjunkturellen Unsicherheit. Höhere Preise erlauben es Coca-Cola (+1,7%), die Umsatz- und Gewinnprognosen zu erhöhen. Raytheon (-1,2%) hat mehr verdient als erwartet, allerdings einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die SAP-Tochter Qualtrics International hat das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Für die Aktie geht es um 10,5 Prozent nach oben.

Linde mit Delisting freundlich

Linde gewinnen um 0,9 Prozent. Die Aktie wird künftig nur noch in den USA, nicht mehr in Deutschland gelistet sein. Am deutschen Markt bricht das Papier um 7 Prozent ein, weil viele Index-Tracker die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen müssen.

Am Devisenmarkt ist der Dollar ins Minus abgedriftet, der Dollarindex verliert 0,6 Prozent. Teilnehmer sehen wieder eine größere Risikobereitschaft an den Märkten, angefacht auch durch Erwartungen einer möglicherweise weniger harschen Fed-Politik.

Anleihen sind kräftig gesucht, weil auch hier die Teilnehmer die Hoffnung hegen, dass der Zinspfad der US-Notenbank nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet. Die Zehnjahresrendite sinkt um 15 Basispunkte auf 4,09 Prozent.

Der Ölpreis tendiert wenig verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.443,72 -0,2% -55,90 -13,5% S&P-500 3.807,75 +0,3% 10,41 -20,1% Nasdaq-Comp. 11.035,99 +0,8% 83,38 -29,5% Nasdaq-100 11.511,50 +0,7% 81,24 -29,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,41 -8,1 4,49 367,6 5 Jahre 4,22 -14,1 4,36 295,7 7 Jahre 4,15 -15,0 4,30 271,5 10 Jahre 4,09 -15,2 4,25 258,4 30 Jahre 4,26 -12,5 4,38 235,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 0,9939 +0,7% 0,9878 0,9877 -12,6% EUR/JPY 147,24 +0,1% 147,08 146,99 +12,5% EUR/CHF 0,9911 +0,3% 0,9887 0,9993 -4,5% EUR/GBP 0,8686 -0,7% 0,8748 0,8742 +3,4% USD/JPY 148,19 -0,6% 148,88 148,82 +28,7% GBP/USD 1,1443 +1,4% 1,1292 1,1297 -15,4% USD/CNH (Offshore) 7,3374 +0,2% 7,3338 7,3140 +15,5% Bitcoin BTC/USD 19.405,63 +0,2% 19.345,35 19.272,72 -58,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,73 84,58 +0,2% +0,15 +21,3% Brent/ICE 93,25 93,26 -0,0% -0,01 +26,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 100,10 99,17 +0,9% +0,92 +48,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.655,83 1.649,80 +0,4% +6,03 -9,5% Silber (Spot) 19,27 19,28 -0,0% -0,01 -17,3% Platin (Spot) 919,65 929,00 -1,0% -9,35 -5,2% Kupfer-Future 3,39 3,45 -1,8% -0,06 -23,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

