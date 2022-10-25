Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 25.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Takeover Spekulation entfacht! Hier spielt die Musik des Kursgewinnes!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H7ZK ISIN: CA30151G1081 Ticker-Symbol: 1DF 
Frankfurt
25.10.22
17:25 Uhr
0,023 Euro
-0,013
-36,81 %
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EXEBLOCK TECHNOLOGY CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EXEBLOCK TECHNOLOGY CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0300,03021:17
0,0000,00008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EXEBLOCK TECHNOLOGY
EXEBLOCK TECHNOLOGY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EXEBLOCK TECHNOLOGY CORPORATION0,023-36,81 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.