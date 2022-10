Nach einem verhaltenen Handelsauftakt hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die jüngste Erholung fortgesetzt.New York - Nach einem verhaltenen Handelsauftakt hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die jüngste Erholung fortgesetzt. Die Quartalsberichte grosser US-Konzerne kamen bei den Anlegern überwiegend gut an. Im frühen New Yorker Handel stieg der Index um 0,65 Prozent auf 31'703,11 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er bereits um insgesamt knapp vier Prozent zugelegt und war auf den...

