Die ecotel communication ag (ecotel) hat am heutigen Tage einen Vertrag über den Verkauf ihrer 50,9%-igen Beteiligung an der easybell GmbH gemeinsam mit dem Mitgesellschafter, der consultist GmbH, an die europaweit tätige Dstny-Group abgeschlossen. Dstny wird somit sämtliche Geschäftsanteile an der easybell GmbH und deren Tochtergesellschaften (easybell-Gruppe) erwerben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und wird noch in diesem Jahr abgeschlossen.



Der Erlös für die von der ecotel communication ag gehaltenen Anteile beträgt nach Abzug von Transaktionskosten voraussichtlich zwischen 55,5 und 56,5 Mio. EUR und wird nach Vollzug der Transaktion fällig.



Die easybell-Gruppe kann als Teil einer europaweit aktiven Unternehmensgruppe den eindrucksvollen Wachstumskurs auch international weiter forcieren, während ecotel mit den zusätzlichen liquiden Mitteln den Shareholder-Value und das eigene Geschäft mit Cloud-Telefonie und Glasfaserleistungen für Unternehmenskunden schneller und fokussierter ausbauen kann.



Die Konzernberichterstattung der ecotel wird im Zuge der Veräußerung der Beteiligung an der easybell GmbH entsprechend angepasst und die easybell-Gruppe nicht mehr vollkonsolidiert, sondern nach den Regelungen das IFRS 5 nun als "zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden" ausgewiesen. Diese Änderung der Bilanzierung führt dazu, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt angepasst werden muss:



Der Vorstand rechnet für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr mit Umsätzen im Segment ecotel Geschäftskunden in einem Korridor von 45 bis 47 Mio. EUR (bislang 47 bis 50 Mio. EUR), im Segment Wholesale in einem Korridor von 43 bis 48 Mio. EUR (bislang 20 bis 25 Mio. EUR) und im Segment nacamar von rund 1 Mio. EUR (bislang 0,5 bis 1,5 Mio. EUR).



Der Vorstand erwartet somit für das Geschäftsjahr 2022 ein ausgewiesenes Konzern-EBITDA in einem Korridor zwischen 68 und 75 Mio. €.



Das bereinigte Konzern-EBITDA* beinhaltet zukünftig noch die Segmente ecotel Geschäftskunden, ecotel Wholesale sowie nacamar und wird wie bislang prognostiziert in einem Korridor von 8,5-10,5 Mio. EUR liegen. Zusammen mit dem Segment easybell waren es 20 bis 22 Mio. EUR.



*Der Begriff EBITDA ist auf der Seite 14 des ecotel-Geschäftsberichts 2021 definiert. Die Bereinigungen umfassen den im Juli 2022 kommunizierten Einmaleffekt in Höhe von rund 14,9 Mio. EUR sowie den erwarteten Entkonsolidierungsertrag.



Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf "cloud & fiber" im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 20.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Glasfaserdiensten.



