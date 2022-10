Bill Gates will den Klimawandel bekämpfen und hofft dabei vor allem auf den schnelleren Ausbau von Solar und Wind. Statt Kohle sieht er jedoch Zukunft in der Co2-neutralen Atomkraft.Der Solarboom ist ungebrochen. Alleine in Schleswig-Holstein hat sich etwa die Anzahl von Solar-Balkonkraftwerken um 850 auf nunmehr 1.400 verdoppelt.Auch bei größeren Anlagen brummt es. SMA-Solar-Finanzvorstand Thomas Pixa sagte jüngst dem AKTIONÄR Hot Stock Report: "Nach wie vor verzeichnen wir eine sehr hohe Nachfrage. ...

