Alphabet und Microsoft bringen am Dienstag Quartalszahlen, Amazon und Apple am Donnerstag. Es wird also definitiv eine spannende Woche für Anleger, die kurzfristig die Richtung im Nasdaq 100 aber auch im S&P 500 bestimmen könnte. Besonders richtungsweisend sind die Big-Tech-Earnings aber für den GAFAM-Index des AKTIONÄR.Es dürfte eine außergewöhnliche Berichtssaison für die großen Tech-Aktien werden. Denn seit dem Ende des großen Pandemie-Booms haben die großen US-Technologie-Konzerne eine deutliche ...

