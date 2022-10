Anerkannt für die Steigerung der Effizienz und die Reduzierung von Unternehmensrisiken durch die Automatisierung von Finanzprozessen mit der Cadency-Plattform von Trintech

DALALS, TX / ACCESSWIRE / 25. Oktober 2022 / - Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute bekannt, dass sein Kunde https://pr.report/AmPdbvi-, ein führender Anbieter von Fach-, Technologie-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen, bei den 15. jährlichen Ventana Research Digital Leadership Awards als Finalist in der Kategorie "Office of Finance" nominiert wurde. Serco wird für seinen innovativen Einsatz der Cadency-Plattform von Trintech zur Standardisierung und Automatisierung seiner Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse anerkannt.

"Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer laufenden Finanzstrategie und unserer Vision, eine erstklassige Finanzfunktion zu werden", so Paul Adams, Head of New Business & R2R bei Serco. "Durch die Automatisierung unserer Kontrollen können wir Fehler vermeiden, zusätzliches Vertrauen in unsere Berichterstattung gewinnen und sicherstellen, dass unsere Prozesse so effizient wie möglich ablaufen."

Nach der erfolgreichen Einführung von https://pr.report/OyCdZHw0 hat Serco einen einheitlichen, standardisierten Ansatz für das Bilanzmanagement auf globaler Ebene realisiert. Dank der verstärkten Automatisierung und der Anwendung einer risikobasierten Strategie erfordern die Abstimmungen nun weniger manuellen Aufwand. Serco hat seit der Einführung der Automatisierung erhebliche Vorteile festgestellt, darunter:

- Verringerung des finanziellen Risikos, da die Genauigkeit der Berichterstattung verbessert wurde

- Verringerung der Fehlerquote

- Verringerung der manuellen Dateneingabe und der damit verbundenen menschlichen Fehler

- Höhere Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Finanzdaten

- Verbesserte Entscheidungsfindung, da die Berichte genau, aktuell und in Echtzeit bereitgestellt werden

- Verbesserte Compliance-Verfahren

- Höhere Produktivität und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

- Verbesserte Prüfbarkeit der Aufzeichnungen

- Erhöhte Skalierbarkeit

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Cadency-Plattform maßgeblich zu den Bemühungen von Serco beigetragen hat, eine erstklassige Finanzfunktion zu werden und einen einheitlichen, standardisierten Ansatz für das Bilanzmanagement auf globaler Ebene entwickelt hat", freut sich Teresa Mackintosh, CEO von Trintech. "Als führender Anbieter von Finanzlösungen für Großunternehmen verstehen wir die einzigartigen Komplexitäten und Anforderungen, die mit einer Organisation der Größe von Serco einhergehen. Die Transformationsbemühungen, die sie mit Cadency erreichen und umsetzen konnten, sind wirklich bemerkenswert, und ich sehe unserer fortgesetzten Partnerschaft in den kommenden Jahren entgegen."

Die diesjährigen Gewinner werden in der Woche vom 2. November bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu den Ventana Research Digital Leadership Awards finden Sie hier.

Über Trintech

https://pr.report/V6uXiYLx, ist ein Pionier auf dem Gebiet der Finanzsoftware für das Corporate Performance Management. Das Unternehmen kombiniert technisches und finanzielles Fachwissen, um innovative, cloudbasierte Softwarelösungen zu entwickeln, die erstklassige Finanzvorgänge und -einblicke ermöglichen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und der Rationalisierung täglicher operativer Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, darunter die Cadency-Plattform, die Adra-Suite und die zielgerichteten Tools ReconNET, T-Recs und UPCS, unterstützt die Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - verlassen sich auf die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas (Texas, USA) und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

Ansprechpartner für Medien:

Kelli Shoevlin

Sr. Manager, Global Corporate Marketing & Communications

mailto:kelli.shoevlin@trintech.com

