Nach fünf Jahren in dieser Position will Zumbrunnen neue Wege gehen, teilte der Detailhandelsriese am Dienstag mit.Zürich - Fabrice Zumbrunnen tritt auf Ende April 2023 als Präsident der Migros-Generaldirektion zurück. Nach fünf Jahren in dieser Position will Zumbrunnen neue Wege gehen, teilte der Detailhandelsriese am Dienstag mit. Nun wird eine Nachfolge gesucht. (awp/mc/ps) Folgt in Kürze mehr...

