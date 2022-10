Halle/MZ (ots) -



Der Hafendeal ist eben keine Petitesse, sondern eine von vielen geopolitischen Weichenstellungen. Angesichts der forcierten Entwicklung Chinas hin zu einem nach innen totalitären und nach außen neoimperialistischen Staat wäre es im Übrigen besser, die Beteiligung sänke von 35 auf null Prozent. Die deutsche Wirtschaftspolitik gegenüber Peking sollte fortan einer schlichten Maxime gehorchen: Man sollte den Chinesen in Deutschland nicht ermöglichen, was sie umgekehrt den Deutschen in China auch nicht ermöglichen würden. Und wenn das Wachstum und Wohlstand kostet? Dann ist das so.



