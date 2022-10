Washington (ots/PRNewswire) -Mit einer Spende von 3 Millionen US-Dollar von der Breakthrough Prize Foundation wurde eine hochrangige internationale Koordinierungsgruppe von wissenschaftlichen Organisationen gegründet, um konkrete Schritte zur Unterstützung der ukrainischen Wissenschaftler und Forschungsgemeinschaft mit dem Ziel des Wiederaufbaus eines erfolgreichen globalen Wissenschafts- und Innovationssystems in der Ukraine zu unternehmen.Die Nationale Akademie der Wissenschaften der USA (NAS) und die Polnische Akademie der Wissenschaften werden als Geschäftsstellen für die Koordinierungsgruppe fungieren, der zunächst Vertreter der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, aller europäischen Akademien, der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, der Australischen Akademie der Wissenschaften, der Französischen Akademie der Wissenschaften, der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften und der Royal Society of the United Kingdom angehören.Die Zusage der Breakthrough Prize Foundation für eine Förderung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar folgt auf eine Spende in Höhe von 1 Million US-Dollar, die sie Anfang des Jahres an die Initiative "Scientists and Engineers in Exile or Displaced" (SEED) der NAS geleistet hat. Diese unterstützt ukrainische Wissenschaftler und Ingenieure dabei, ihren Lebensunterhalt und ihre Würde während des derzeitigen Umbruchs zu bewahren, indem sie weiter beschäftigt und mit der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft verbunden bleiben.Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine ist die weltweite Forschungsgemeinschaft zunehmend besorgt über die unmittelbaren und dauerhaften Schäden für den ukrainischen Wissenschaftsbetrieb und die internationale Forschung. Millionen von Ukrainern - darunter Hunderte von Wissenschaftlern - waren gezwungen, aus ihrem Land zu fliehen, und viele wichtige wissenschaftliche Infrastrukturen in der Ukraine wurden beschädigt oder zerstört. Während die wissenschaftlichen Institute im Lande noch in Betrieb sind, haben sich einige Forschende dem ukrainischen Militär angeschlossen, und andere, die geblieben sind, haben aufgrund der kriegsbedingten Mittelkürzungen ihre finanzielle Unterstützung verloren. Darüber hinaus benötigen auch Wissenschaftler, die die Ukraine verlassen haben - darunter mehr als 200 Wissenschaftler, die vorübergehend in polnischen Forschungseinrichtungen untergebracht wurden - finanzielle Unterstützung und Möglichkeiten zur Fortsetzung ihrer Forschungsarbeit.Die ukrainische Koordinierungsgruppe für Wissenschaft, Innovation und Forschung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ukrainische Forschende zu unterstützen, Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen, Bereiche zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Zusammenarbeit profitieren könnten, und Bereiche mit möglichen Überschneidungen oder Redundanzen aufzuzeigen. Die ersten Bemühungen der Gruppe werden sich darauf konzentrieren, greifbare Fortschritte bei den Aktionsschritten zu erzielen, die nach einem Treffen in Warschau Anfang Juni entwickelt wurden."Die Welt braucht die ukrainische Wissenschaft, und die ukrainische Wissenschaft braucht Unterstützung", sagte Yuri Milner, Gründer der Breakthrough Prize Foundation. "Es ist eine Ehre, mit so angesehenen Partnern an dieser wichtigen und zeitgemäßen Initiative zusammenzuarbeiten"."Solange der Krieg weitergeht, steht die Forschungsinfrastruktur der Ukraine - die für die Zukunft des Landes so wichtig ist - weiterhin im Visier des russischen Militärs", sagte NAS-Präsidentin Marcia McNutt. "Mithilfe der Breakthrough Prize Foundation kommt die internationale Wissenschaftsgemeinschaft zusammen, um ukrainischen Forschenden nicht nur die dringend benötigte Unterstützung während des Krieges zukommen zu lassen, sondern auch um sicherzustellen, dass die ukrainische Forschung bereit ist, beim Wiederaufbau des Landes zu helfen und einen Beitrag zur weltweiten Wissenschaft zu leisten, wenn der Krieg vorbei ist."Die Breakthrough Prize Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten Wissenschaftler der Welt auszuzeichnen, die wissenschaftliche Spitzenforschung voranzutreiben und zur Schaffung einer Wissenskultur beizutragen, in der sich jeder, insbesondere die nächste Generation, von den großen Fragen der Wissenschaft inspirieren lassen kann. Mit dem Breakthrough Prize, der als "Oscar der Wissenschaft" gilt, werden die weltweit besten Wissenschaftler in den Bereichen Biowissenschaften, Grundlagenphysik und Mathematik ausgezeichnet. Jeder Preis ist mit 3 Millionen US-Dollar dotiert. Die Breakthrough Junior Challenge ist ein jährlich stattfindender globaler Videowettbewerb für Schülerinnen und Schüler, der zum kreativen Denken über Wissenschaft anregen soll.Die U.S. National Academy of Sciences ist eine private, gemeinnützige Einrichtung, die auf der Grundlage einer von Präsident Abraham Lincoln im Jahr 1863 unterzeichneten Kongressurkunde gegründet wurde. Sie würdigt wissenschaftliche Leistungen durch die Wahl zum Mitglied und berät - zusammen mit der National Academy of Engineering und der National Academy of Medicine - die US-Regierung und andere Organisationen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesundheitspolitik.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wissenschaftliche-organisationen-grunden-internationale-gruppe-zur-forderung-der-ukrainischen-wissenschaft-und-zur-unterstutzung-von-forschern-breakthrough-prize-foundation-stellt-3-millionen-dollar-zur-verfugung-301658824.htmlPressekontakt:Kristen Bothwell,kbothwell@rubenstein.com,+1 212 843 9227,oder Molly Galvin,news@nas.edu,+1 202 334 2138Original-Content von: The Breakthrough Prize Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166161/5353848