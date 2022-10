Die Investition ermöglicht es dem führenden Anbieter von Zahlungstechnologien, seine Tätigkeit auf neue vertikale Sektoren und geografische Bereiche auszudehnen, aufbauend auf einem Nettoumsatzwachstum von über 500 Prozent im Jahr 2022

ConnexPay, das erste und einzige Technologieunternehmen im Bereich Zahlungsverkehr, das Zahlungsakzeptanz und Auszahlung in einer einzigen Plattform integriert, gab heute eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar unter der Leitung von FTV Capital bekannt, einem auf Wachstum ausgerichteten Kapitalgeber mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im den Bereichen Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen. Frühere ConnexPay-Investoren haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt. Die Finanzierung soll ConnexPay in die Lage versetzen, die internationale Expansion in Europa und darüber hinaus zu fördern und innovative Zahlungsplattform des Unternehmens weiter zu verbessern. Mit dieser Investition hat ConnexPay bis dato insgesamt 145 Millionen Dollar eingeworben.

Das 2017 gegründete Unternehmen ConnexPay wurde ursprünglich für die Reisebranche ins Leben gerufen und unterstützt heute viele der größten Reisebüros, Reiseveranstalter sowie Flug- und Hotelkonsolidierer. Das Unternehmen konzentriert sich nach wie vor auf die Reisebranche, bedient aber auch verwandte Branchen, die als Zahlungsmittler fungieren, wie z. B. Online-Marktplätze, Lieferdienste, Ticketbroker, aufstrebende Fintechs sowie Versicherungs- und Garantieanbieter. In den letzten 12 Monaten hat ConnexPay die Zahl der aktiven Kunden und die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Das profitabel arbeitende Unternehmen bietet seinen Kunden marktführende Rabatte und wickelt Zahlungen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar ab.

Einige Anbieter bieten zwar sowohl Acquiring- als auch Issuing-Dienste an, doch diese Angebote sind in getrennten Systemen mit separaten Funktionen für Berichterstattung und Abgleich angesiedelt. Die einzigartige Technologie von ConnexPay verbindet nahtlos beide Seiten des Zahlungsverkehrs die Annahme und die Ausführung von Zahlungen innerhalb einer einzigen Plattform mit sofortigem Zugriff auf eingehende Gelder und nur einem Abgleich. Indem ConnexPay sowohl als Acquirer als auch als Emittent fungiert, kann das Unternehmen ein- und ausgehende Zahlungen problemlos miteinander verbinden und sowohl Verbrauchern als auch Händlern einen echten Mehrwert bieten. Während andere Unternehmen, die Issuing und Acquiring anbieten, mehrere Verträge aushandeln, mit verschiedenen Account-Teams arbeiten und mehrere Technologien integrieren müssen, benötigt ConnexPay nur einen Integrationspunkt, einen Vertrag und ein Team. Neben dieser Plattform- und Prozesseffizienz bietet ConnexPay auch niedrigere Kosten für die Akzeptanz von Zahlungen und hohe Kartenrabatte, was den Gewinn seiner Kunden weiter steigert.

"ConnexPay wurde mit dem Ziel gegründet, den gesamten Zahlungsverkehr in der Reisebranche umzugestalten. Diese Mission erstreckt sich nun auch auf andere Zahlungsvermittler in den USA und weltweit", so Robert Kaufman, Gründer und CEO von ConnexPay. "Der Wert des vernetzten Ökosystems das geringere Risiken, einen verbesserten Cashflow, niedrigere Kosten für die Akzeptanz von Zahlungen und einen einfacheren Abgleich ermöglicht transformiert Unternehmen in zahlreichen vertikalen Branchen. Angesichts der nachweislichen Erfolgsbilanz von FTV im Bereich des Zahlungsverkehrs und seines umfangreichen globalen Partnernetzwerks sind wir zuversichtlich, dass diese Partnerschaft ConnexPay in die Lage versetzt, den globalen kommerziellen Erfolg zu beschleunigen."

Um die globale Expansion von ConnexPay zu leiten, holte das Unternehmen Anfang 2022 Anant Patel als President of International Markets mit an Bord. Patel ist seit 22 Jahren in der Zahlungsverkehrsbranche tätig und bringt einen großen Erfahrungsschatz in ConnexPay ein. Er wird den Markteintritt des Unternehmens in Europa, APAC und darüber hinaus vorantreiben. ConnexPay bereitet sich auf die weltweite Markteinführung bis zum Jahresende vor. Zu diesem Zweck werden mit der neuen Investition weitere technologische Verbesserungen und die Einstellung wichtiger Mitarbeiter zum Ausbau des internationalen Teams unterstützt.

ConnexPay hat sich ebenfalls als Sponsor von Bankidentifikationsnummern (BIN) und als Kartenverarbeiter bewährt, um Fintechs und andere Unternehmen mit seiner innovativen Plattform zu unterstützen. Die zum Patent angemeldete "Intelligent Purchases Routing"-Technologie des Unternehmens wählt aus über 40 BIN den Typ der virtuellen Karte aus und stellt die Karte automatisch aus, um die Zahlung basierend auf den gewünschten Ergebnissen zu optimieren.

"ConnexPay hat sich als führende Zahlungsverkehrslösung bewährt, die den Kunden einen greifbaren ROI liefert, indem sie die Zahlungsabwicklung von einem Kostenfaktor in eine neue Einnahmequelle umwandelt", sagte Adam Hallquist, Principal bei FTV Capital. "Die differenzierte Technologie von ConnexPay in Verbindung mit dem schnellen und profitablen Wachstum und dem erfahrenen Führungsteam haben uns davon überzeugt, dass ConnexPay bestens positioniert ist, um in seinen Kernmärkten weiter zu wachsen und gleichzeitig in neuen Märkten Fuß zu fassen, in denen Handelsvermittler nach einfacheren, bequemeren und kostengünstigeren Zahlungslösungen suchen."

Im Rahmen dieser Wachstumsinvestition wurde Hallquist in den Vorstand von ConnexPay berufen, und Chris Winship, Partner bei FTV Capital, trat als Beobachter in den Vorstand ein.

D.A. Davidson fungierte als exklusiver strategischer und finanzieller Berater für ConnexPay.

Über ConnexPay

ConnexPay ist das erste und einzige Unternehmen, das die beiden Seiten des Zahlungsprozesses die Annahme von Zahlungen und die Ausgabe von virtuellen Zahlungen in einer einzigen Plattform mit einem Vertrag und einer Abstimmung zusammenführt. Die Flexibilität dieser Technologie ermöglicht es den Kunden, die komplette End-to-End-Lösung für Acquiring und Issuing zu implementieren oder die innovative ConnexPay-Plattform ausschließlich für Intelligent-Routing-basiertes Issuing zu nutzen.

Die Technologie des Unternehmens vereinfacht veraltete Arbeitsabläufe, macht vorfinanzierte Konten überflüssig, reduziert das Lieferantenrisiko und die Kosten für die Annahme von Kartenzahlungen und schützt gleichzeitig die Ausgaben der Verbraucher. ConnexPay wurde 2017 gegründet und ist branchenführend im Zahlungsverkehr für Industriezweige, die in der Vergangenheit als risikoreich für Zahlungsanbieter galten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.connexpay.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über FTV Capital

FTV Capital ist eine sektororientierte Beteiligungsgesellschaft, die 6,2 Mrd. US-Dollar für Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aufgebracht hat, die eine Reihe innovativer Lösungen in drei Sektoren anbieten: Unternehmenstechnologie und -dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie Zahlungs- und Transaktionsverarbeitung. Das erfahrene Team von FTV nutzt sein Fachwissen und seine nachweisliche Erfolgsbilanz in jedem dieser Sektoren, um motivierte Managementteams bei der Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen. FTV bietet Unternehmen außerdem Zugang zu seinem Global Partner Network, einer Gruppe von weltweit führenden Unternehmen und Führungskräften, die FTV-Portfoliounternehmen seit zwei Jahrzehnten unterstützen. FTV Capital wurde 1998 gegründet und hat in mehr als 130 Portfoliounternehmen investiert, darunter Agiloft, Docupace, EBANX, Embroker, Lean Solutions Group, LoanPro, LogicSource, SingleOps, Solid und Vagaro, und hat Unternehmen erfolgreich verlassen bzw. teilweise verlassen, darunter Enfusion (NYSE: ENFN), Globant (NYSE: GLOB), InvestCloud (rekapitalisiert), MedSynergies (übernommen von Optum), RapidRatings (rekapitalisiert), Strata Fund Solutions (übernommen von Alter Domus), VPay (übernommen von Optum) und WorldFirst (übernommen von Ant Financial). FTV unterhält Niederlassungen in San Francisco, New York und Connecticut. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ftvcapital.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005246/de/

Contacts:

Liza Amaro

Head of Marketing, ConnexPay

Lamaro@connexpay.com

706-617-4710

Prosek Partners im Auftrag von FTV Capital

Alexa Ottenstein

pro-ftvcapital@prosek.com

646-818-9051