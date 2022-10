RUEIL MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci hat seinen Umsatz auch im dritten Quartal kräftig gesteigert. Mit 16,7 Milliarden Euro lag der Erlös auch dank des schwachen Euro um 26 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie Vinci am Dienstagabend in Rueil Malmaison mitteilte. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse stieg der Umsatz noch um zwölf Prozent.

Prozentual legte das Geschäft an den Flughäfen des Konzerns am stärksten zu. Es profitierte von der Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise. Auf vergleichbarer Basis konnte Vinci seinen Erlös in diesem Geschäft auf 901 Millionen Euro mehr als verdoppeln. In absoluten Zahlen trug hingegen die Bausparte am stärksten zum Wachstum bei: Hier stieg der Umsatz um neun Prozent oder fast eine Milliarde auf gut acht Milliarden Euro./stw/lew/he