Unternehmen will KI-Beschleunigungsplattform Anfang 2023 starten

Das europäische KI-Startup Axelera AI gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Investitionsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar bekannt.

Die Finanzierung wird die Markteinführung und Massenproduktion der ersten Generation der KI-Beschleunigungsplattform von Axelera AI unterstützen, die auf dem bahnbrechenden In-Memory-Computing und Datenfluss basiert. Seit der Gründung und der ersten Finanzierung im vergangenen Jahr hat Axelera AI erfolgreich seinen ersten, vollständig selbst entwickelten Testbench-Chip auf den Markt gebracht und damit die Leistung und Effizienz von In-Memory-Computing für KI-Berechnungen bewiesen [Link]. Axelera AI wird auch sein Team weiter ausbauen.

Axelera AI entwickelt die weltweit effizientesten und fortschrittlichsten Lösungen für KI im Edge-Bereich. Das Unternehmen wird Tausende von effizienteren und leichter zugänglichen Edge-KI-Anwendungen ermöglichen und wird vollständig in führende Open-Source-KI-Frameworks integriert sein, wenn es Anfang 2023 für ausgewählte Kunden und Partner eingeführt wird.

Jonathan Ballon, ehemaliger VP und GM von Intels Edge AI- und IoT-Geschäft, wird als Vorsitzender von Axelera AI fungieren.

"Der Abschluss dieser Investitionsrunde erfolgt kurz nach unserer Ankündigung von Thetis Core und beweist die Vorteile unserer Technologie für die KI-Community. Wir freuen uns darauf, mit unseren Investoren zusammenzuarbeiten, um eine führende Rolle in der europäischen KI zu übernehmen und die Präsenz des Kontinents im globalen Sektor zu stärken", sagte Fabrizio del Maffeo, CEO und Mitgründer von Axelera AI.

Die Finanzierungsrunde wurde von Innovation Industries geleitet und von imec.xpand und der Föderalen Holding- und Investitionsgesellschaft Belgiens (SFPIM) begleitet. Darüber hinaus gewährte die niederländische Unternehmensagentur (RVO) Axelera AI einen Innovationskredit (Innovatiekrediet) in Höhe von 6,7 Mio. USD, ein Sonderdarlehen, das im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Klimapolitik hoch innovativen und wirkungsvollen Projekten vorbehalten ist.

Axelera AI wird in Kürze sein erstes Produkt ankündigen und mit der Kapitalbeschaffung für seine Serie B beginnen.

Über Axelera

Axelera AI entwickelt die weltweit leistungsstärksten und fortschrittlichsten Lösungen für KI "at the edge". Seine erstklassigen Hardware- und Software-Technologien sind in der Lage, die KI-Rechenleistung eines gesamten Servers auf einem einzigen Chip mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs und der Kosten heutiger KI-Hardware zu konzentrieren. Das im Innovation Center des High Tech Campus in Eindhoven ansässige Unternehmen Axelera AI verfügt über FuE-Standorte in Belgien, Italien und in der Schweiz. Sein Elite-Team von erfahrenen Ingenieuren und Entwicklern im Bereich KI-Software und -Hardware stammt von weltweit führenden KI- und Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.axelera.ai

