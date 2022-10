Glauben wir einem Drohnenvideo, wäre in Saudi-Arabien mehr als nur der erste Spatenstich für die 170 Kilometer lange Stadt namens "The Line" erfolgt. Das erstaunt. Noch im Juli war es nicht mehr als ein Entwurf am Reißbrett - noch dazu ein völlig utopischer, den die meisten Menschen wohl als Marketing-Stunt interpretiert hatten. Zu unglaublich klangen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...