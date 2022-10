Das Nobel-Friedenszentrum lädt Studenten aus aller Welt ein, sich für den Friedensnobelpreis zu engagieren und eine Reise nach Oslo zu gewinnen

Der Friedensnobelpreis 2022, der an den Menschenrechtsverteidiger Ales Bialiatski aus Weißrussland, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheiten verliehen wurde, rückt Einzelpersonen und Organisationen ins Rampenlicht, die sich für die Menschenrechte einsetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005629/de/

Natalia Sobrino-Saab, winner of Last year's Ignitor Essay Challenge by Nobel Peace Center in Oslo Photo: Stine Forland

Das Nobel-Friedenszentrum ruft jetzt über die Ignitor-Community Studierende an Universitäten in aller Welt auf, am Wettbewerb zum Friedensnobelpreis 2022 teilzunehmen. Der jährlich ausgetragene Aufsatzwettbewerb soll Studierende weltweit in die Thematik des Friedenspreises einbeziehen und sie anregen, die Herausforderungen des jüngsten Friedenspreises in den Kontext ihrer eigenen Gemeinschaft zu stellen. Die Gewinner des Wettbewerbs werden im Dezember nach Oslo eingeladen, um an der Verleihung des Friedensnobelpreises teilzunehmen.

Petter Sorum, Project Manager der Ignitor-Initiative, dazu: "Mit diesem Aufsatzwettbewerb laden wir Studierende und Jugendliche dazu ein, einen offenen Brief an ihre politischen Führer zu schreiben und um einen Dialog über wichtige Themen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatländern zu bitten."

Im Rahmen der Challenge wird auch ein Fotowettbewerb veranstaltet. Studierende und junge Changemaker zwischen 18 und 28 Jahren erfahren hier mehr darüber, wie sie an der Challenge teilnehmen können: https://ignitor.nobelpeacecenter.org/nobel-peace-prize-challenge-2022/

ÜBER DAS NOBEL-FRIEDENSZENTRUM:

Das Nobel-Friedenszentrum ist das Gesicht des Friedensnobelpreises und befindet sich in Oslo, Norwegen.

Mit Ausstellungen, Bildungsprogrammen, Führungen und digitalen Inhalten erzählt es die Geschichten der Friedensnobelpreisträger und ihrer Arbeit. Außerdem ist das Zentrum Schauplatz für aktuelle Veranstaltungen und Konferenzen zu den Themen Frieden, Dialog und Menschenrechte. Das Nobel-Friedenszentrum mit Blick auf den Hafen befindet sich in einem alten Bahnhof aus dem Jahr 1872 und liegt in unmittelbarer Nähe zum Osloer Rathaus.

Aktuelle Informationen und Pressefotos finden Sie in unserem Pressebereich: https://drive.google.com/drive/folders/1yZ3j7HjopSCUjhL5j9bsLRpPH11J3V_o?usp=sharing

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005629/de/

Contacts:

Petter Sorum

Project Manager The Ignitor Initiative, Nobel Peace Center

E-Mail: ps@nobelpeacecenter.org

Telefon: +47 96010114