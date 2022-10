Standard Lithium katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 3,35 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Dieser Tiefpunkt liegt bei 3,00 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Investoren, die für Standard Lithium bullish eingestellt sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...