San Francisco (ots/PRNewswire) -Caplight Technologies freut sich, bekannt geben zu können, dass sich das Unternehmen eine strategische Investition von einem der führenden internationalen Marktinfrastrukturanbieter, der Deutsche Börse Group, sowie von anderen bestehenden Investoren gesichert hat. Durch diese Partnerschaft verfügt Caplight über zusätzliche Ressourcen, um den milliardenschweren Privatmarkt zu bedienen.Nach Angaben von CB Insights repräsentieren mit Risikokapital finanzierte Privatunternehmen einen Wert von über 3,8 Billionen USD in mehr als 1.000 Unternehmen. Die Plattform von Caplight bietet den Anlegern die Möglichkeit, mit Hilfe eigens entwickelter Finanzprodukte und einzigartiger Preisermittlungstools Kauf- und Verkaufspositionen in Aktien privater Unternehmen zu tätigen, die von Venture Capital unterstützt werden. Anleger nutzen die Caplight-Plattform zum Zwecke der Absicherung, der Einkommensgenerierung, des Leerverkaufs oder für Anlagestrategien auf Aktien privater Unternehmen."Bislang gab es die VC-Anlageklasse nur als 'Long'-Anlage, d. h. ohne die Möglichkeit, sich abzusichern oder direktionale Investitionen zu tätigen. Caplight gibt den Anlegern die Instrumente an die Hand, um ihr Risiko bei illiquiden Vermögenswerten aktiv zu steuern. Wir freuen uns sehr, dass wir die Absicherung von Aktien privater Unternehmen in ein Produkt verwandeln können", betonte Javier Avalos, einer der Mitbegründer und CEO von Caplight.Caplight hat Anfang des Jahres die erste Kaufoption auf Aktien privater Unternehmen abgeschlossen und wird die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der internationalen Terminbörse Eurex, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, ausloten, um strukturierte vorbörsliche Anlageprodukte auf die weltweiten Finanzmärkte zu bringen."Wir streben ständig nach neuen Möglichkeiten. Die Bewertungen privater vorbörslicher Unternehmen sind in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen, ein Trend, der sich unserer Meinung nach fortsetzen wird. Wir glauben daran, dass Caplight den privaten Marktteilnehmern eine sichere Infrastruktur zur Verfügung stellt, um Risiken zu steuern und die Derivateindustrie weiter zu formen; ganz ähnlich dem Anspruch von Eurex auf den öffentlichen Märkten, die Kraft der Innovation zu sein", erklärte Michael Peters, CEO von Eurex.Mit dieser Kapitalerhöhung durch die Deutsche Börse hat Caplight nun 10 Mio. USD aufgebracht, darunter auch eine von Better Tomorrow Ventures geführte Seed-Runde über 5 Mio. USD, die im Januar 2022 abgeschlossen wurde. Weitere Investoren sind Fin Capital, Susquehanna Private Equity Investments, LLLP, und Clocktower Ventures.Caplight bedient akkreditierte und institutionelle Anleger, darunter Hedge-Fonds, Risikokapitalgeber, öffentliche Investmentmanager, Marktmacher, Versicherungsgesellschaften und Privatbanken. Caplight hat Transaktionen für eine Reihe von Investoren abgeschlossen, angefangen bei solchen mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 100 Millionen USD bis hin zu Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden USD.HaftungsausschlussWertpapiergeschäfte werden über Caplight Markets LLC, ein FINRA/SIPC-Mitglied, angeboten.Informationen zu CaplightCaplight Technologies, Inc. ermöglicht Anlegern die Absicherung, die Erzielung von Erträgen oder das Eingehen von Kauf- und Verkaufspositionen auf Aktien privater Unternehmen unter Verwendung strukturierter und synthetischer Produkte. Ziel des Unternehmens ist es, Transaktionsdaten, Ausführungs- und Abwicklungsmechanismen, die mit denen des öffentlichen Aktienmarktes vergleichbar sind, auf den privaten Markt zu bringen. Auf diese Weise wird Caplight vielen großen institutionellen Anlegern erstmals Zugang zu privaten Märkten ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2021 von Javier Avalos und Justin Moore gegründet.Anfragen richten Sie bitte an: contact@caplight.comInformationen zur Deutsche Börse GroupDie Deutsche Börse Group ist eine internationale Börsenorganisation und ein innovativer Marktinfrastrukturanbieter, der für transparente, zuverlässige und liquide Finanzmärkte sorgt. Der Konzern ist seit langem in Wachstumsmärkten engagiert, und zwar durch seine vorbörslichen Aktivitäten, direkten Venture-Investitionen und Fusionen.Eurex ist die führende europäische Terminbörse und - gemeinsam mit Eurex Clearing - eine der weltweit führenden zentralen Gegenparteien. Als Architekten von vertrauenswürdigen Märkten, die sich durch Marktliquidität, Effizienz und Integrität auszeichnen, bieten wir unseren Kunden innovative Lösungen für ein nahtloses Risikomanagement.