Bangkok (ots/PRNewswire) -Das 13. Global Mobile Broadband Forum (MBBF) von Huawei hat heute in Bangkok mit einer Keynote des Rotating Chairman des Unternehmens, Ken Hu, begonnen."5G ist schneller gewachsen als jede andere Generation von Mobiltechnologie", so Hu. "In nur drei Jahren konnten wir solide Fortschritte bei der Netzwerkbereitstellung sowie bei Verbraucherdienstleistungen und Branchenanwendungen verzeichnen.""5G ist auf der Überholspur", fuhr er fort, "und wir alle sollten stolz auf die erzielten Fortschritte sein. Aber es gibt noch mehr, was wir tun können, um 5G optimal zu nutzen. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Leistungsfähigkeit von 5G-Netzwerken voll auszuschöpfen und in Dienste wie Cloud- und Systemintegration zu expandieren. Gemeinsam können wir die Weiterentwicklung von 5G-Netzwerken, Anwendungen und der Branche als Ganzes voranbringen."Mit Stand vom Oktober 2022 haben mehr als 230 Betreiber in aller Welt kommerzielle 5G-Dienste auf den Markt gebracht. Insgesamt hat die Branche mehr als drei Millionen 5G-Basisstationen eingerichtet, die von mehr als 700 Millionen Abonnenten genutzt werden.In der Telekommunikationsbranche entfällt nach wie vor der größten Teil der Einnahmen der Betreiber auf Leistungen für Privatkunden. Da 5G immer mehr Verbreitung findet, führt sein deutlich überlegenes Erlebnis zu neuen Veränderungen des Verbraucherverhaltens, darunter ein starker Anstieg des HD-Video-Traffics. Neue mobile Anwendungen, die die höheren Geschwindigkeiten und die geringere Latenz von 5G nutzen, haben den durchschnittlichen Nutzerdaten-Verbrauch (DOU) verdoppelt und erhöhen den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 20 % bis 40 %. Dies trägt zu einem stetigen Wachstum der Betreibereinnahmen durch Konnektivität bei.Gleichzeitig werden B2B-5G-Anwendungen zu einem neuen Motor für das Umsatzwachstum von Transportunternehmen und schaffen einen beträchtlichen Mehrwert in Branchen wie Öl und Gas, Fertigung und Transport.Diese Anwendungen sind nicht nur innovativ, sondern erzeugen einen echten gewerblichen Wert für Transportunternehmen. Im Jahr 2021 beispielsweise nahmen chinesische Fluggesellschaften mehr als 3,4 Milliarden CNY (rund 500 Millionen US-Dollar) neue Einnahmen aus mehr als 3000 industriellen 5G-Projekten ein. Darüber hinaus generierten diese Projekte auch zehnmal so viel aus verwandten Daten- und integrierten IKT-Diensten.B2B-5G-Anwendungen werden voraussichtlich zur am schnellsten wachsenden Einnahmequelle für Transportunternehmen werden. 5G ermöglicht neue Service-Szenarien, Anwendungen sowie Geschäftsmodelle und ebnet den Weg für beispiellose Wachstumsmöglichkeiten in der Branche."Um diese Möglichkeiten nutzen zu können", so Hu, "müssen wir ein paar bestimmte Dinge tun."Aufbau von Netzwerken für ein besseres BenutzererlebnisÜber die Ausweitung der Abdeckung hinaus sollten Netzwerke so aufgebaut werden, dass verschiedene Arten von Benutzererlebnissen optimiert werden. Beispielsweise haben chinesische Anbieter ihre Netzwerke für TikTok und andere beliebte Videodienste optimiert, wodurch die erste Eingangsverzögerung um 50 % und das Einfrieren von Bildern um 90 % reduziert wurde. Dieses deutlich reibungslosere Videoerlebnis hat den Datenverbrauch verdoppelt und zieht neue Nutzer für 5G-Dienste an.Die Entwicklung von 5.5G vorantreibenUm 5G auf die nächste Stufe zu bringen, arbeitete Huawei mit Betreibern und Industriepartnern zusammen, um vier Funktionen für 5.5G, die nächste Weiterentwicklung der 5G-Technologie vorzuschlagen: 10 Gbps Downlink, 1 Gbps Uplink, Unterstützung für 100 Milliarden Verbindungen und native Intelligenz."Die Branche muss an einem Strang ziehen, um Standards zu definieren, das Spektrum vorzubereiten und das Ökosystem aufzubauen", so Hu.Förderung von Serviceinnovationen, um den Wert von 5G zu maximierenDank hoher Bandbreite und geringer Latenz kann 5G mit Cloud und KI integriert werden, um völlig neue Dienste für Verbraucher und Unternehmen anzubieten. Anbieter können neue Erlebnisse wie Extended Reality (XR), Cloud-Gaming und erweiterte Anrufdienste für einzelne Verbraucher bereitstellen und Unternehmen umfassendere digitale Transformationslösungen anbieten. Dies eröffnet neue Einnahmequellen und bieten Betreibern die Möglichkeit, über Konnektivität hinauszugehen und sich mit Cloud-Diensten und Systemintegration zu beschäftigen.Die industrielle Digitalisierung ist die nächste Welle der globalen wirtschaftlichen Entwicklung. Als wichtiger Wegbereiter der digitalen Transformation eröffnet 5G eine Welt voller neuer Möglichkeiten. Aber das IKT-Ökosystem muss zusammenarbeiten, um diese Möglichkeiten optimal nutzen zu können. "Wenn wir an einem Strang ziehen, können wir die Entwicklung von 5G-Netzwerken, Anwendungen und der Branche als Ganzes voranbringen", so Hu abschließend.Das Global Mobile Broadband Forum 2022 wird von Huawei gemeinsam mit seinen Branchenpartnern GSMA und GTI ausgerichtet. Dieses jährlich stattfindende Forum bringt Mobilfunkanbieter, Spartenführer und Ökosystempartner aus aller Welt zusammen, um zu diskutieren, wie man 5G zu einem kommerziellen Erfolg machen kann sowie andere Branchenthemen mit hoher Priorität wie grüne Entwicklung, Intelligenz und 5G-Weiterentwicklung zu erörtern.