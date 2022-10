Nanning, China (ots/PRNewswire) -Vor Kurzem wurde das Batterieprojekt Guangxi-ASEAN Fudi mit einer Gesamtinvestition von etwa 8 Milliarden RMB offiziell in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Guangxi-ASEAN gestartet. Es wird voraussichtlich einen Produktionswert von mehr als 10 Milliarden RMB pro Jahr generieren und etwa 9000 Arbeitsplätze schaffen, nachdem die Produktion die volle Kapazität erreicht hat. Das Projekt befindet sich in der wichtigen Entwicklungsregion nördlich von Nanning, der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Guangxi-ASEAN ("Zone"). Sie verfügt u. a. über praktische Transportmöglichkeiten, ein schönes Umfeld, eine Industrieagglomeration und gepoolte Personalressourcen und beschleunigt nun die Transformation von einer einheitlichen, produktionsorientierten Parkwirtschaft hin zu einer neuen Integration von Industrie und Stadt.Zuo Wei, dem Arbeitsausschuss-Sekretär der Partei und Direktor der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Guangxi-ASEAN, zufolge wird die Zone in "einen Gürtel und vier Grundstücke" aufgeteilt, die eine Basis für drei führenden Branchen bilden werden: ein Gürtel für die Fertigungsindustrie, der Nanning Education Park (westlicher Teil), ein Demonstrationsbereich für moderne Landwirtschaft, ein Ökotourismus-Gebiet und ein Geschäftsbereich der nördlichen Hochgeschwindigkeitsbahn. Der primäre, der sekundäre und der tertiäre Sektor sind gleichberechtigt und werden weiterhin an der Integration von Industrie und Stadt arbeiten, um die Entwicklung der Zone mit hoher Qualität voranzutreiben.Seit Anfang 2022 betrachtet die Zone die Einführung von wettbewerbsfähigen und lukrativen Projekten und Unternehmen als Kernstück der Entwicklung der Industriekette und legt den Schwerpunkt auf das Anwerben von Investitionen und Talenten aus aller Welt. In der ersten Jahreshälfte kamen neun Industrieprojekte mit einer Gesamtinvestition von über 50 Millionen RMB, 18 gestartete Projekte, 5 Produktionsprojekte, 22 Unternehmenshauptsitze und 32 High- und New-Tech-Unternehmen sowie 553 neue Markteinheiten zu der Zone hinzu.Nach jahrelanger Entwicklung hat die Zone nach und nach drei führende Industriemuster für grüne Lebensmittel, neue Materialien sowie fortschrittliche Ausrüstungsfertigung aufgebaut. Es wurden Unternehmen aus den Fortune Global 500 und den China's Top 500 angeworben, darunter Budweiser, COFCO Group, Shuanghui, Cargill, BYD und Pearl River sowie berühmte chinesische Marken wie Li-Ning und Toly Bread. Derzeit befinden sich unter den 4698 in der Zone ansässigen Unternehmen mehr als 550 Industrieunternehmen, 147 große Industrieunternehmen und 37 Unternehmen, die im Jahr 2021 einen Produktionswert von über 100 Millionen RMB erzielt haben. Mit Stand vom August dieses Jahres befinden sich dort 48 große Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und damit in Zusammenhang stehende Unternehmen, die einen Produktionswert von 5,091 Mrd. RMB erzielen. Dies entspricht 51,4 % des Gesamtproduktionswertes der Industrieunternehmen über der angegebenen Größe.Um die Innovationskraft von Unternehmen zu fördern, wird die Zone mehr langfristige Unterstützung für wissenschaftliche und technologische Innovationen bereitstellen, um das Zusammentreffen von mehreren Innovationselementen in Unternehmen zu beschleunigen. Die Zone zeichnet die Innovationskette um die Industriekette herum vor, um den Anbau neuer treibender Kräfte für die industrielle Transformation und Modernisierung zu beschleunigen: Man vertraut auf mehr als 100 spezialisierte Lebensmittelunternehmen, um die integrierte Entwicklung der spezialisierten Lebensmittelindustriekette und der Innovationskette zu fördern. Es wurden insgesamt vier F&E-Plattformen auf kommunaler Ebene und darüber hinaus geschaffen sowie sechs High-Tech-Lebensmittelbetriebe, drei Smart-Factory-Demonstrationsbetriebe aus Guangxi, und ein digitaler Provinz-Workshop genehmigt. Gleichzeitig wird die "Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie" nach dem Bau des Nanning Education Park forciert und es werden durch den Bau einer "Straße für Start-up-Unternehmen und Innovationen" lokale Innovationen und das Unternehmertum der Studenten, die an Hochschulen und Universitäten ihren Abschluss gemacht haben, ausgelotet - in der Hoffnung, eine gute Ökologie für die Ausbildung von innovationsorientiertem Personal und den Aufbau eines Talentpools zu schaffen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/guangxi-asean-wirtschafts--und-technologieentwicklungszone-integration-von-industrie-und-stadt-hochwertige-entwicklung-301659039.htmlPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone Management Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166169/5353888