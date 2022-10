Die von der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) unter Leitung seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Ministerpräsident der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai sowie unter der Schirmherrschaft seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy durchgeführte Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) und Dubai Solar Show (DSS) zog 47.415 Besucher bei ihrer 24.Ausgabe an.

47,415 visitors to the 24th WETEX and Dubai Solar Show organised by DEWA (Photo: AETOSWire)

1.750 Unternehmen aus 55 Ländern aus aller Welt nahmen an der Ausstellung unter der Bezeichnung "At the Forefront of Sustainability" teil. Die WETEX und DSS beleuchtete die neuesten globalen Lösungen, Technologien und Innovationen in den Bereichen Energie, Wasserhaushalt, Nachhaltigkeit, umweltfreundliche Technologien, erneuerbare und saubere Energien, grüne Mobilitätslösungen, nachhaltige Entwicklung, umweltfreundliche Gebäude, Elektrofahrzeuge und Meerwasserentsalzungstechnologien unter Beteiligung von Großunternehmen aus der Region und aller Welt.

Seine Hoheit Saeed Mohammed Al Tayer, Geschäftsführer und CEO der DEWA, Gründer und Vorsitzender der WETEX und Dubai Solar Show, brachte seine große Zufriedenheit angesichts des bedeutenden Erfolges und der umfangreichen Beteiligung der Besucher aus der Region und aller Welt auf der Ausstellung in diesem Jahr zum Ausdruck. Al Tayer würdigte darüber hinaus die hochwertigen Technologien und innovativen Lösungen von Fachorganisationen rund um den Globus. Al Tayer erläuterte, dass die DEWA die nächste WETEX and Dubai Solar Show vom 2. bis 4. Oktober 2023 veranstalten wird.

WETEX DSS 2022 veranstaltete 20 internationale Pavillons und zog 64 Sponsoren lokaler und internationaler Organisationen an. Im Verlauf der drei Ausstellungstage wurden zahlreiche Sitzungen von Unternehmen, Regierungen und privaten Einrichtungen und Investoren über die B2B- (Business-to-Business) und B2G- (Business-to-Government) Plattformen abgehalten. B2B- und B2G-Sitzungen bilden eine ideale Gelegenheit für die Unternehmen, um die Auswirkungen ihrer Beteiligung zu optimieren, hochwertige Geschäftsverbindungen aufzubauen und neue Kunden und potenzielle Partner zu finden.

Im Verlauf der WETEX DSS veranstaltete die DEWA 110 Seminare und Podiumsdiskussionen mit prominenten Fachleuten und Sachverständigen aus aller Welt über Nachhaltigkeit, saubere und erneuerbare Energie; grünen Wasserstoff; Meerwasserentsalzung durch sauberer Energie; Entkarbonisierung; Kreislaufwirtschaft; regenerative und umweltfreundliche Energiegewinnung und -speicherung; Technologien zur Energiegewinnung aus Abfällen; künstliche Intelligenz; aufkommende Technologien in Versorgungsbetrieben; intelligente Messgeräte und Netzwerke sowie andere Themen.

