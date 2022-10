Unternehmen reagiert auf die Nachfrage der Industrie nach Enterprise Service Mesh mit CNCF, dem Cloud-nativen Open-Source-Governance-Gremium für Kubernetes, Envoy, gRPC und jetzt auch Istio

Tetrate, das Unternehmen, das die Einführung von Enterprise Service Mesh beschleunigt, die Zero Trust Architecture (ZTA) vorantreibt und mit seinem Flaggschiffprodukt Tetrate Service Bridge (TSB) die Komplexität der modernen Hybrid Cloud verringert, gab heute bekannt, dass es einen neuen offiziellen Istio-Schulungskurs für die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) entwickelt hat, die nachhaltige Ökosysteme für Cloud-native Software aufbaut. Da Istio vor kurzem in die Projektdomäne der CNCF aufgenommen wurde und damit seine Marktreife als wichtige Open-Source-Cloud-Technologie neben Kubernetes, Envoy, gRPC, Prometheus und SPIFFE zeigt, erfüllt der Kurs einen wichtigen Bedarf von Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors, die den vollen geschäftlichen Nutzen der Service-Mesh-Technologie ausschöpfen möchten.

Die 2022 State of the Service Mesh Market Survey zeigt eine starke Nachfrage nach Service Meshes aufgrund von Sicherheits- und Cloud-Migrationsanforderungen: 37 der Befragten gaben an, dass ihre größten täglichen Herausforderungen die Verwaltung von Workloads in verschiedenen Clouds und vor Ort sind, und 23 nannten die Sicherheit. Trotz der wachsenden Beliebtheit bleibt die Implementierung von Service Meshes im Unternehmensmaßstab für die meisten Teams eine Herausforderung. Tetrate leistet Pionierarbeit im Bereich Application-Aware Networking, einer neuen Kategorie in der Cloud-Native-Landschaft, welche die Konnektivität zur Verbindung heterogener Anwendungen und Infrastrukturen ermöglicht. Tetrate leistet einen wichtigen Beitrag zu den Open-Source-Projekten Istio, Envoy Proxy und Apache Skywalking. Ihr kommerzielles Angebot, das auf diesen Open-Source-Projekten aufbaut, ist die Tetrate Service Bridge (TSB). TSB ist eine Plattform für Anwendungskonnektivität, die Unternehmen bei der Umsetzung von App SCOR (Application Connectivity, Security, Observability Reliability) unterstützt.

Im Rahmen der neuen offiziellen CNCF Istio-Schulung, die auf dem umfangreichen Fachwissen der Istio-Gründer und -Unterstützer bei Tetrate aufbaut, lernen angehende Istio-Experten, wie man Microservices mit Istio überwacht, verbindet und sichert. Es handelt sich um eine praktische Einführung, die sich an alle richtet, die ihre Kenntnisse über Linux, Docker und Kubernetes erweitern und lernen möchten, wie man ein Service Mesh installiert und konfiguriert, und die die Vorteile verteilter Anwendungen in einer Service-Mesh-Umgebung verstehen möchten. Tetrate hat diese Schulung erstellt, um Unternehmen dabei zu helfen, Service Mesh und Istio erfolgreich zu implementieren, da die Nachfrage nach Istio im Betriebs- und Sicherheitsbereich steigt.

"Open Source ist allgegenwärtig und die digitale Transformation zwingt alle Organisationen dazu, ihre Grundstrukturen auf Open-Source-Technologie neu aufzubauen. Ich bin begeistert, dass Tetrate, das von den Mitbegründern von Istio ins Leben gerufen wurde, dazu beigetragen hat, eine Istio-Schulung zu entwickeln und zur CNCF beizutragen und außerdem plant, zukünftige Zertifizierungen beizusteuern. Die Schulung wird Unternehmen auf ein höheres Niveau bringen und ihnen helfen, das volle Potenzial des Service Mesh auf der Grundlage von Istio auszuschöpfen."

Chris Aniszczyk

Der Kurs ist Teil der umfassenden Unterstützung, die Tetrate als Marktführer für die Einführung von Service Mesh in Unternehmen und Behörden leistet, zusammen mit anderen wichtigen Initiativen. Zack Butcher, Head of Product bei Tetrate, ist Mitverfasser der NIST Zero Trust Security Standards-Reihe 800-204 (Special Publications (SP) 800-204, 204A, 204B und 204C). Tetrate veröffentlichte einen umfassenden Überblick über den NIST Security Standards for Microservices Implementation Guide, den neuen NIST-Implementierungsleitfaden. Seit drei Jahren arbeitet Tetrate mit dem NIST zusammen, um Zero-Trust-Standards zu definieren und zu fördern, und ist exklusiver Co-Gastgeber der der jährlichen NIST-Konferenz zu diesem Thema. Regierungsbehörden, Finanzinstitute und Organisationen des Gesundheitswesens werden diese Best Practices begrüßen, damit sie die für ihre Branchen geltenden Vorschriften einhalten können.

Unternehmen, die ihre Zero-Trust-Strategie umsetzen und Istio in Betrieb nehmen möchten, können die CNCF-Schulung verwenden, um Entwickler mit 20 bis 25 Stunden Online-Lerninhalten einschließlich Videos und praktischer Übungen zu schulen. Die Schulungsteilnehmer erhalten ein Verständnis der Architektur und der Komponenten des Istio Service Mesh durch Kursinhalte wie:

Steuern, wie der Datenverkehr zu Ihrer Anwendung geleitet wird

Machen Sie Ihre verteilten Anwendungen widerstandsfähiger

Erhöhung der Systemsicherheit, indem die Anwendung von Authentifizierungs- und Autorisierungsrichtlinien unabhängig von laufenden Anwendungen ermöglicht wird

Tetrate gegründet von den Mitbegründern von Istio und den Entwicklern von Envoy wurde vor kurzem von Gartner als einer der im aktuellen Hype Cycle 2022 für Enterprise Networking aufgeführten Anbieter, als "Cool Vendor for Cloud Computing" und von IDC als "Innovator 2021" anerkannt. Außerdem wurde das Unternehmen von CRN unter den "Top 10 Hottest Cloud Computing Startups of 2021" genannt.

Tetrate ist in der Branche führend und bietet die umfassendste und ausgereifteste Service-Mesh-Plattform auf Basis von Istio.

