Erstes Tool seiner Art, das Hosting-Anbieter und Website-Besitzer bei der Optimierung von WordPress-Websites unterstützt

CloudLinux gab heute die Vorabveröffentlichung (Pre-Release) der Produktionsversion von AccelerateWP bekannt, einer WordPress-Optimierungs-Suite, die Hosting-Anbietern und Website-Besitzern eine Optimierung der Performance von Websites durch schnellere Leistung, intelligentere Abläufe, bessere Sicherheit und höhere Rentabilität ermöglicht.

AccelerateWP pre-release (Graphic: Business Wire)

Nach eine erfolgreichen Beta-Phase mit über 1.000 Teilnehmern mit verschiedenen Servergrößen hat AccelerateWP mehr als 1,5 Millionen Websites analysiert. Die Geschwindigkeitstests zeigen deutlich, dass AccelerateWP im Vergleich zu alternativen Caching-Lösungen bessere Performance-Ergebnisse auf Apache-Webservern erzielt.

Das WordPress-Optimierungs-Tool löst drei wichtige Probleme von Hosting-Anbietern: leistungsbezogene Tickets, stagnierende Umsätze und Hindernisse bei der Kundengewinnung in einem hart umkämpften Umfeld. AccelerateWP unterstützt Hosting-Kunden bei der automatischen Erkennung und Behebung von langsamen WordPress-Websites auf einem Server, ist sofort einsatzbereit und bietet einen sicheren Redis-Cache für alle Benutzer auf dem Server. Weiterhin verfügt AccelerateWP über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, eine "Endbenutzer"-Benachrichtigung und eine Billing-API für automatisierte Upsell-Funktionen.

Das Ziel von AccelerateWP ist es, Leistungsprobleme jeglicher Art bei den meisten WordPress-Websites zu erkennen und umsetzbare Lösungsvorschläge anzubieten. "AccelerateWP ist viel mehr als nur ein Performance-Plugin für WordPress", so Dennis Kittrell, VP of Product Hosting. "Es ist vor allem ein Diagnostik-Tool, mit dem man jede Website, die auf CloudLinux OS läuft, analysieren kann, um die Ursache von Leistungsproblemen aufzudecken und präskriptive Lösungen für jedes Problem anzubieten. In den meisten Fällen kann die Lösung mit einem einzigen Klick innerhalb der AccelerateWP-Schnittstelle implementiert werden."

AccelerateWP ist eine dauerhaft kostenlose Funktion im CloudLinux OS. AccelerateWP Premium, das über eine Objekt-Cache-Funktion verfügt, befindet sich noch im Beta-Stadium. Weitere Informationen über AccelerateWP finden Sie hier.

Über CloudLinux

CloudLinux hat sich dem Ziel verschrieben, die Sicherheit, Stabilität und Verfügbarkeit von Linux-Servern und Linux-Geräten ständig zu verbessern. CloudLinux Inc. mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien entwickelt eine gehärtete Linux-Distribution, Live-Sicherheits-Patching für Linux-Kernel, erweiterte Support-Optionen für Linux sowie Sicherheitssoftware für Webserver, die von Unternehmen, Dienstleistern, Behörden und Universitäten auf der ganzen Welt genutzt werden.

CloudLinux kann über 500.000 Produktinstallationen bei mehr als 4.000 Kunden und Partnern weltweit vorweisen. Die engagierten Analysten und Entwickler von CloudLinux verfügen zusammen über mehr als 450 Jahre Linux-Erfahrung und setzen sich leidenschaftlich für eine optimale Kundenbetreuung ein.

Contacts:

Kateryna Obiidykhata, Product Marketing Manager

E-Mail: kobiidykhata@cloudlinux.com

Tel.: +380931142202