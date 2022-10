Hongkong (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft signalisiert das Zusammentreffen von Sport und Krypto, ein Bekenntnis zu einer dauerhaften Zusammenarbeit zugunsten zweier BranchenBitget, die führende globale Kryptowährungsbörse, gibt bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Lionel Andrés Messi eingegangen ist, dem legendären argentinischen Fußballer und Gewinner von sieben Ballon d'Or-Auszeichnungen, was einen Rekord darstellt. Die Ankündigung ist der Startschuss für das gemeinsame Engagement von Bitget und Messi, bei dem, einen Monat vor der Fußball-Weltmeisterschaft, ein Film produziert wird.Lionel Andrés Messi, auch bekannt als Leo Messi, ist einer der beliebtesten und bekanntesten Sportstars und wurde sechs Mal mit dem europäischen Goldenen Schuh ausgezeichnet. Im November wird Messi als Kapitän der Argentinischen Nationalmannschaft an seiner fünften Weltmeisterschaft teilnehmen, die dieses Jahr in Katar ausgetragen wird.Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine führende Kryptowährungsbörse mit innovativen Produkten und Social-Trading-Diensten als Hauptmerkmale. Das Vorzeigeprodukt des Social Tradings ist One-Click Copy Trade, das mehr als 55.000 professionelle Trader mit rund 1,1 Millionen Followern vereint. Dies spiegelt die langfristigen Bemühungen und Erfolge von Bitget im Krypto-Social-Trading wider.Durch diese Partnerschaft wird Bitget Messi-Fans eine einzigartige Gelegenheit bieten, Web 3.0 und das Potenzial des Tradings von Kryptowährungen an der Börse zu erkunden. Es besteht auch ein gemeinsames Verständnis, dass die Partnerschaft es beiden Parteien ermöglichen wird, sich über Kryptowährungen und Fußball hinaus für größere Projekte zu engagieren.Gracy Chen, Managing Director von Bitget, sagt: "Wir versuchen, die Vielfalt und den Reichtum unserer Plattform-Community in den von uns ausgesuchten Partnerschaften zu reflektieren. Wir öffnen Web 3 für Sportfans; sie öffnen das Spielfeld für Krypto-Trader. Während die Fußballweltmeisterschaft näher rückt, wird Messi Argentinien zu neuem Ruhm führen. Wir fühlen uns geehrt, mit ihm zusammenzuarbeiten."Im letzten Jahr hat sich Bitget mit Teams und Unternehmen zusammengeschlossen, die in ihren jeweiligen Branchen zu den Besten gehören. Von Italiens führendem Fußballklub Juventus bis hin zum eSports-Titan Team Spirit und dem Anbieter von erstklassigen internationalen eSports-Turnieren und -Events PGL ist Bitget bestrebt, seinem Ökosystem ein Netzwerk von Weltklasse-Partnern zu bieten."Ich möchte Bitget für ihren Enthusiasmus danken, mich an der Welt der Kryptowährungen teilhaben zu lassen. Ich vertraue darauf, dass beide Parteien sinnvolle Initiativen starten und den Sportfans Web 3 zugänglich machen können", so Leo Messi.Medienkontakt:sylvia.huang.yq@bitget.comrachel.cheung@bitget.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1927919/Bitget_partners_with_Leo_Messi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitget-geht-eine-partnerschaft-mit-leo-messi-ein-301659388.htmlPressekontakt:+91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161838/5353914