Future Minerals Forum findet vom 10. bis 12. Januar 2023 in Riad statt und wird voraussichtlich mehr als 9.000 Teilnehmer anziehenDas saudi-arabische Ministerium für Industrie und Mineralressourcen (MIM) gab heute erste Details zum zweiten Future Minerals Forum (FMF) bekannt, das vom 10. bis 12. Januar 2023 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad stattfinden wird.Die FMF 2023 wird globale Führungskräfte der Bergbauindustrie, darunter Regierungsvertreter und Führungskräfte aus der ganzen Welt, zusammenbringen und eine Plattform bieten, um das zukünftige Potenzial des Bergbaus in Afrika sowie West- und Zentralasien zu diskutieren.Seine Exzellenz, der Minister für Industrie und Bodenschätze Bandar Ibrahim Alkhorayef, sagte über die Veranstaltung: "Das Future Minerals Forum ist eine einzigartige Veranstaltung für global führende Bergbauunternehmen, um das neue Bergbauzentrum zu diskutieren und zu erkunden, das sich von Afrika bis West- und Zentralasien ertreckt. Mit riesigen unerschlossenen Bodenschätzen stellen diese Gebiete bedeutende Investitionsmöglichkeiten für diejenigen dar, die über die Vision und die Fähigkeiten verfügen, die Entwicklung der globalen Kreislaufwirtschaft und die Transformation des Energiesektors zu unterstützen."Die FMF wird voraussichtlich mehr als 9.000 Teilnehmer und 170 prominente internationale Redner begrüßen, darunter Regierungsminister, Führungskräfte von Unternehmen, die in den Bergbau investieren, und Leiter großer Bergbauunternehmen aus mehr als 100 Ländern. Am 10. Januar werden hochrangige Regierungsdelegationen und Nichtregierungsorganisationen, die im Bergbausektor tätig sind, am Runden Tisch der Minister teilnehmen.Am 11. und 12. Januar werden auf der FMF zahlreiche Sitzungen, Präsentationen und Diskussionen zu regionalen und internationalen Branchenthemen stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die folgenden Themen:- Globale Aussichten und die Zukunft des Bergbaus, regional und weltweit- Entscheidende Rolle des Sektors bei der Energiewende- Beitrag des Bergbaus zur Entwicklung der Gesellschaft- Bergbaumöglichkeiten im Königreich und der weiteren Region, von Afrika bis nach West- und ZentralasienDie Veranstaltung bietet den Teilnehmern auch die Möglichkeit herauszufinden, wie sie enger zusammenarbeiten können, um die Vorteile des Bergbaus für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung integrierter Wertschöpfungsketten, Technologie und Nachhaltigkeit zu maximieren.An der ersten Ausgabe der FMF, die im Januar 2022 stattfand, nahmen Regierungsvertreter, internationale Organisationen, große Bergbauunternehmen, Finanzinstitute, Akademiker und Forscher teil. Die Teilnehmer waren sich einig über die Bedeutung der Region (Afrika, West- und Zentralasien) für die Deckung der globalen Mineralnachfrage dank ihrer einzigartigen Geologie und ihrer bedeutenden Reserven an stark nachgefragten mineralischen Rohstoffen. Darüber hinaus lobten die Teilnehmer Saudi-Arabien für seinen Bergbausektor und waren sich einig, dass die Nation über alle richtigen Voraussetzungen verfügt, um ein Kompetenzzentrum für Bergbau zu werden, das in der Lage ist, die Entwicklung der Branche von Afrika nach West- und Zentralasien anzuführen.