In den ersten 9 Monaten von 2022 exportierte die Türkei Obst und Gemüse im Wert von 1,94 Milliarden USD. Laut Ferhat Gürüz, Präsident der Mediterranen Vereinigung der Exporteure von Frischobst und -gemüse (AKIB), exportierte die Türkei in den ersten 9 Monaten von 2022 1,94 Milliarden USD und 3,35 Millionen Tonnen Obst und Gemüse an ausländische...

