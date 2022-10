EQS-News: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Geschäftsjahr 2021/22: Umsatz über Vorjahr, bereinigtes EBIT im oberen Bereich der Prognose Düsseldorf, 26. Oktober 2022 Gesamtumsatz 2021/22 gegenüber Vorjahr um 3,2% 1 auf 21,8 Mrd. € gestiegen - damit oberhalb der Prognose; robuste Entwicklung mit einem starken Wachstum im Geschäft mit Services & Solutions.

auf 21,8 Mrd. € gestiegen - damit oberhalb der Prognose; robuste Entwicklung mit einem starken Wachstum im Geschäft mit Services & Solutions. Umsatz in Q4 2021/22: 3,6% über Vorjahr 1 - Online-Umsätze deutlich gesteigert.

- Online-Umsätze deutlich gesteigert. Bereinigtes EBIT2 2021/22 mit rund 200 Mio. € im oberen Bereich der Prognose; bereinigtes EBIT in West-/Südeuropa und Osteuropa über Vorjahr. "Unsere robuste Entwicklung zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnten wir den Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern und ein Ergebnis im oberen Bereich unseres aktuellen EBIT-Ausblicks erreichen. Wir optimieren unsere Kostenstrukturen weiter und fokussieren uns darauf, die Profitabilität zu verbessern. Zugleich werden wir unsere Liquidität weiter stärken. Höchste Priorität haben unsere Kunden. Wir richten alles darauf aus, das Einkaufserlebnis und die Kundenzufriedenheit auf allen Kanälen weiter zu steigern. So konnten wir unser Geschäft mit Services & Solutions im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20% ausbauen und den Anteil unseres Online-Geschäfts gegenüber der Zeit vor der Pandemie nahezu verdoppeln. Mit unserer europaweiten "Let's Go"-Kampagne erzielen wir in 13 Ländern eine hohe Reichweite und freuen uns darauf, unsere Kunden mit attraktiven Produktangeboten und herausragenden Services zu überzeugen - gerade auch in der "Peak Season" rund um Black Friday und Weihnachten", sagt Dr. Karsten Wildberger, CEO CECONOMY AG. Alle hier veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständige Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/22 erfolgt am 15. Dezember 2022 um 07:00 Uhr MEZ. 1 Gesamtumsatzwachstum = Währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum, vor IAS 29 2 Bereinigtes EBIT = EBIT vor nicht regelmäßig wiederkehrenden Effekten, nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen und Portfolioveränderungen Zusatzmaterial zur Meldung:



