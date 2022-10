Es ist geschafft: Nachdem Borussia Dortmund in der vergangenen Saison bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen musste und in die Europa League absteigen musste, lief es in diesem Jahr deutlich besser. Nachdem sich der BVB gestern im Heimspiel gegen Manchester City ein 0:0 erkämpft hat, ist der Achtelfinal-Einzug nun fix. Denn durch das Unentschieden gegen den laut Buchmachern Topfavoriten auf den Gesamtsieg liegt der BVB vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor dem Tabellendritten FC Sevilla ...

