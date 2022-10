DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERMÖGENSABGABE - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken dringt wegen der bevorstehenden deutschen Zahlungen für den Wiederaufbau der Ukraine auf eine Vermögensabgabe für Supereiche. "Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen", forderte Esken. Es gebe unter ihnen auch Bereitschaft für einen solidarischeren Beitrag. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ATOMKRAFT - Rechtlich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Ende 2021 vom Netz genommenen Atomkraftwerke in Grohnde (Niedersachsen) und Brokdorf (Schleswig-Holstein) weiter zu betreiben. Das geht aus der Antwort des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf eine Berichtsbitte des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler hervor. Das Ressort von Ministerin Steffi Lemke (Grüne) teilt darin mit, dass die Betreiber der Ende 2021 vom Netz genommenen Kernkraftwerke Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen zwar "Anträge auf Erteilung einer ersten Stilllegungs- und Abbaugenehmigung" gestellt hätten. Erteilt wurde diese Genehmigung bislang allerdings nur für das bayrische Kraftwerk in Gundremmingen. (Welt)

GAS - Der Plan, die Gaspreise für die rund 25.000 deutschen Unternehmen mit hohem Gasverbrauch pauschal auf sieben Cent je Kilowattstunde zu begrenzen, könnte durch das Europarecht gestoppt werden. Aus Regierungskreisen heißt es, man bereite sich bereits auf ein mögliches Veto der EU-Kommission vor. Deshalb wird nach Handelsblatt-Informationen an einer "Gaspreisbremse light" gearbeitet. (Handelsblatt)

GAS - Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, würde eine Wiederaufnahme der russischen Gas-Lieferungen nach dem Krieg begrüßen: "Eine Wiederaufnahme der Gasimporte aus Russland, auch wenn dies aktuell sehr unwahrscheinlich erscheint, wäre sehr wünschenswert", sagte Frondel. Zum einen könnte das dadurch steigende Angebot an günstigem Pipelinegas zur Dämpfung der Erdgaspreise beitragen. Zum anderen würde dies einen Signalwirkung für die übrige Wirtschaft haben, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen ebenfalls wiederaufzunehmen - zum wechselseitigen Vorteil. (Rheinische Post)

HAMBURGER HAFEN - Der sich abzeichnende Kompromiss zur Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns im Hamburger Hafen stößt bei den Grünen weiter auf Kritik. Die nun im Raum stehende Einigung führe zwar "immerhin dazu, dass Cosco ein kleines bisschen weniger Einfluss auf die Entscheidungen im Hamburger Hafen hat", sagte Fraktionsvize Konstantin von Notz dem Handelsblatt. Der sogenannte Kompromiss löse aber die "Grundproblematik" nicht. Nämlich dass man von einem chinesischen Staatsunternehmen, das sich bereits in etliche andere Häfen Europas eingekauft habe, "ein Stück weit erpresst wird" und diesem Vorgehen nun nachgebe. (Handelsblatt)

HAMBURGER HAFEN - Auch nach der Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestages zu einer Beteiligung des chinesischen Konzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen ist aus Sicht der Union vieles weiterhin unklar. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Julia Klöckner (CDU), sagte, man habe auf wichtige Fragen auch hinsichtlich einer reduzierten Beteiligung keine Antworten bekommen. "Wenn die Bundesregierung unsere Fragen im Ausschuss nicht beantworten kann mit dem Hinweis auf laufende Verhandlungen, wie kann sie dann eine Beteiligung von Cosco am Hamburger Hafen zulassen", kritisierte Klöckner. Weder sei ersichtlich geworden, wie die Bundesregierung gewährleisten wolle, dass Cosco keine Einsicht in strategisch wichtige Abläufe, Unterlagen und Know-how bekomme, noch ob die chinesische Seite dem Kanzler signalisiert habe, "dass nur mit einer Cosco-Beteiligung eine China-Reise stattfinden kann", so Klöckner. (Rheinische Post)

FRANKREICH - CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor dessen Reise nach Paris zur Rückkehr zu einer gemeinsamen Politik der deutsch-französischen Achse in Europa aufgefordert. "Das deutsch-französische Verhältnis ist in den letzten Monaten durch die Bundesregierung stark belastet worden", sagte der Unionsfraktionschef. "Der Bundeskanzler muss diese Reise dazu nutzen, den deutsch-französischen Motor wieder zum Laufen zu bringen", betonte Merz vor dem am Mittwoch geplanten Treffen des SPD-Kanzlers mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. (Augsburger Allgemeine)

CANNABIS - Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, warnt vor der geplanten Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken. "Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker hat sich eindeutig gegen die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ausgesprochen und vor den gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums gewarnt. Die Apotheken sehen sich bei der geplanten Cannabis-Legalisierung in einem heilberuflichen Konflikt", sagte Preis. Der Verbandschef geht nicht davon aus, dass die Legalisierung in Deutschland rasch kommt: "Wir rechnen nicht mit einer schnellen Umsetzung eines Gesetzgebungsverfahrens. Denn die größte Hürde bleibt nach wie vor das internationale und das EU-Recht." (Rheinische Post)

October 26, 2022

