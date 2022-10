Der branchenführende Anbieter von Präzisionsschneidemaschinen für Rohre und Beton greift auf seine Unternehmensgeschichte zurück und nimmt den Namen der Flaggschiffmarke wieder an, mit der vor 75 Jahren alles begann

ICS Diamond Tools and Equipment (ICS), der branchenführende Anbieter von Präzisionsschneidemaschinen für Rohre und Beton, gab heute bekannt, dass der Firmenname in Oregon, ein Geschäftsbereich von Oregon Tool, Inc., geändert wird. ICS wurde in den 90er Jahren als Projekt innerhalb von Oregon gegründet, und mit dieser Umfirmierung wird das Unternehmen künftig in der Lage sein, bei der Weiterentwicklung auf seine Unternehmensgeschichte unter dem Namen seiner Hauptmarke aufzubauen. Die Zusammenführung der beiden Marken ist ein logischer nächster Schritt bei der Neudefinition dessen, was im Schneidemaschinenmarkt möglich ist.

Die inspirierende Kraft der Natur war der Ausgangspunkt für Joe Cox bei der Gründung von Oregon Tool, Inc., mit dem er als Erfinder von Motorsägen, die die Branche revolutionierten, ein Zeichen setzen wollte. In den 90er Jahren erkannte eine kleine Gruppe von Menschen eine Chance, auf das starke Fundament von Oregon Tool Inc. aufzubauen. Das Ergebnis war die Gründung von ICS, das sich bei der Konzipierung und Entwicklung von Schneidemaschinen speziell für Beton- und Eisenrohre einen Namen machte. Im Grunde genommen war ICS schon immer Oregon, nur unter einer anderen Marke.

"Unerschrockenes, kühnes Denken ist eine tief verwurzelte Philosophie bei ICS, und wir freuen uns sehr, diese Innovation, Qualität und Leistung als Oregon fortzusetzen", erklärte Paul Tonnesen, CEO von Oregon Tool, Inc. "Wir sind zuversichtlich, dass sich das globale Markenbewusstsein, das Oregon aufgebaut hat, nahtlos in unsere Marken einfügen und unsere Maschinen als bevorzugte Wahl für Profis und Heimwerker weiter in den Blickpunkt rücken wird."

Wir ergreifen mutige Maßnahmen, die unsere Weiterentwicklung möglich machen unter dem Namen Oregon. Dabei muss man bedenken, dass ICS zwar seinen Namen ändert, aber unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Kunden und Produkte ändert sich nicht. Wir sind weiterhin das großartige Team, das für unsere Kunden da ist, wenn diese ein besseres Werkzeug für ihre aktuellen Aufgaben brauchen wir tun es jetzt einfach mit einem großartigen neuen Look.

Die offizielle Umfirmierung in Oregon erfolgt am 24. Oktober, aber in einer Übergangszeit werden Produkte von ICS und Oregon gemeinsam auf dem Markt erhältlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter oregonconstruction.com.

Über den Geschäftsbereich Oregon Construction von Oregon Products

Mit Sitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon und Vertrieb in 70 Ländern erfand Oregon Products zusammen mit seinem Geschäftsbereich Oregon Construction die Diamantketten-Schneidetechnik und ist damit seit über 30 Jahren der weltweit marktführende Anbieter von kettenbasierten Schneidemaschinen für Beton und Rohre. Weil "gut genug" eben nicht gut genug ist und Maschinen bereitstehen und der Aufgabe gewachsen sein müssen, werden diese Produkte unermüdlich weiterentwickelt, ausgefeilt und hergestellt, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Mit klassenbesten Werkstoffen reduziert unsere SealPro Anti-Stretch-Technologie die Dehnung der Kette für eine längere Kettenstandzeit, und unsere patentierte PowerGrit Diamantschneidekette macht das Schneiden von duktilem Eisen, HDPE- und PVC-Rohren in engen Räumen mit einem erheblich niedrigeren Rückschlagrisiko sicherer und einfacher. Oregon-Diamantketten, -Schwerter und -Sägeköpfe bieten ein Schneidesystem mit einer Schnitttiefe von bis zu 63cm. Darüber hinaus sind Oregon-Sägeköpfe auch für das Nassschneiden mit integrierten Wasserzufuhrsystemen ausgestattet, die Schwebeteilchen beim Schneiden reduzieren. Oregon gehört zum Markenportfolio von Oregon Tool, Inc. Weitere Informationen erhalten Sie unter oregonconstruction.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005004/de/

Contacts:

Hiebing: Lauren Smith

(608) 268-4408

lsmith@hiebing.com