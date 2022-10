Der Dax hat einen ereignisreichen Dienstag hinter sich. Der Absturz der Linde-Aktie, der Turnaround des Dax mitten am Tag und das mögliche Dividendenverbot beschäftigten die Märkte. Und dennoch schloss der Dax mit einem Plus von 1,26 Prozent über 13.000 Punkten. Prozent. Doch wie startet er jetzt in den Mittwoch? Am Mittwochmorgen wird der Dax etwas niedriger erwartet. Dennoch soll er knapp über der Marke von 13.000 Punkten starten. Im Fokus stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...