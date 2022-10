Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin oberhalb der 0,99er Marke und kostet aktuell 0,9906 Franken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und konnte damit die kräftigen Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9954 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig tiefer als am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin oberhalb der 0,99er Marke und kostet aktuell 0,9906 Franken. In einem aktuellen Kommentar heben die...

