Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnet. Der Konzern übertraf im Quartal zwar die Erwartungen, gab aber einen schwachen Ausblick. Der Softwarekonzern wies für das Quartal per Ende September einen Umsatz von 50,1 Milliarden US-Dollar aus, das waren 11 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es war das schwächste Wachstum seit über fünf Jahren. Der Nettogewinn sank dagegen um 14 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel mit einem Umsatz von 49,66 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 17,36 Milliarden Dollar gerechnet. Microsoft selbst hatte für das erste Geschäftsquartal zuletzt bei Umsatz und Betriebsergebnis auf währungsbereinigter Basis prozentual ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt. Der Umsatz mit dem Betriebssystem Windows schrumpfte um 15 Prozent. Dagegen verzeichneten die Cloud-Platform Azure und anderen Cloud-Dienstleistungen des Unternehmens im Quartal ein Wachstum von 35 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 3Q

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:30 Boeing Co, Ergebnis 3Q

22:10 Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe September PROGNOSE: -13,4% gg Vm zuvor: +28,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.832,75 -1,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.483,75 -2,0% Nikkei-225 27.485,61 +0,9% Hang-Seng-Index 15.393,26 +1,5% Kospi 2.248,37 +0,5% Shanghai-Composite 3.007,45 +1,0% S&P/ASX 200 6.810,90 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kräftig aufwärts geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten. Teilnehmer verweisen auf die guten Vorgaben der Wall Street, die den dritten Handelstag in Folge deutliche Gewinne verzeichnete. Vor allem die Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen könnte, trieb dort die Kurse erneut nach oben, befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Die Hoffnung, dass der Zinspfad der Fed nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet hatte am US-Anleihemarkt zudem für einen deutlichen Rückgang der Renditen gesorgt. Besonders deutlich fällt das Plus in Hongkong aus. Der Hang-Seng-Index holt einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Zu Wochenbeginn hatte der Index im Anschluss an die Entwicklungen auf dem Volkskongress der KP den stärksten Tagesverlust seit November 2008 verzeichnet. In den Fokus rückt zudem immer stärker die Berichtssaison.

US-NACHBÖRSE

Für die Alphabet-Aktie ging es ebenfalls um 6,7 Prozent nach unten. Das sich abschwächende Umfeld im Markt für Digitalwerbung macht dem Google-Mutterkonzern zu schaffen. Das Wachstum verlangsamte sich das fünfte Quartal in Folge. Texas Instruments hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als an der Wall Street erwartet, mit seinem Ausblick für das vierte Quartal aber enttäuscht. Die Aktie fiel um 5,1 Prozent. Der Zahlungskartenanbieter Visa hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Aktie gewann 1,4 Prozent. Für die Papiere des Spielzeugherstellers Mattel ging es um 5,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen vermeldete für das dritte Quartal zwar einen besser als erwarteten Gewinn, aber zugleich wurde Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Die Titel von Spotify fielen um 6,7 Prozent. Der Musik-Streamingdienst hat seinen Verlust im dritten Quartal bei einem kräftigen Wachstum wegen höherer Personalkosten und Investitionen ausgeweitet. Die Aktien des Sportschuhherstellers Skechers knickten nach den Ergebnissen für das dritte Quartal um 12,9 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.836,74 +1,1% 337,12 -12,4% S&P-500 3.859,11 +1,6% 61,77 -19,0% Nasdaq-Comp. 11.199,12 +2,3% 246,50 -28,4% Nasdaq-100 11.669,99 +2,1% 239,73 -28,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) x,xx Mio 977 Mio Gewinner 2.731 1.835 Verlierer 518 1.347 Unverändert 130 161

Fester - An der Wall Street ging es den dritten Handelstag in Folge deutlich nach oben. Noch immer kursierte die Fantasie, dass die US-Notenbank womöglich weniger harsch vorgehen könnte als befürchtet, dieses Mal befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr stand die Berichtssaison im Blick. So hat GM (+3,6%) den Gewinn gesteigert, wobei allerdings die Margen sanken. UPS (-0,3%) hat beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt. 3M (+0,1%) hat die Gewinnprognose für 2022 gekappt, begründet wurde es mit dem festen Dollar und der konjunkturellen Unsicherheit. Höhere Preise erlaubten es Coca-Cola (+2,6%), die Umsatz- und Gewinnprognosen zu erhöhen. Raytheon (-1,6%) hat mehr verdient als erwartet, allerdings einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die SAP-Tochter Qualtrics International (+8,6%) hat das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Linde gewannen 3,6 Prozent. Die Aktie wird künftig nur noch in den USA, nicht mehr in Deutschland gelistet sein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,46 -3,0 4,49 372,8 5 Jahre 4,25 -11,2 4,36 298,5 7 Jahre 4,16 -14,5 4,30 272,0 10 Jahre 4,08 -16,2 4,25 257,3 30 Jahre 4,23 -15,3 4,38 232,9

Anleihen waren kräftig gesucht, weil auch hier die Teilnehmer die Hoffnung hegten, dass der Zinspfad der US-Notenbank nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 0,9968 -0,0% 0,9968 0,9859 -12,3% EUR/JPY 147,62 +0,0% 147,61 146,86 +12,8% EUR/GBP 0,8697 +0,1% 0,8687 0,8731 +3,5% GBP/USD 1,1461 -0,1% 1,1474 1,1292 -15,3% USD/JPY 148,12 +0,0% 148,10 148,93 +28,7% USD/KRW 1.425,67 -0,1% 1.427,07 1.434,26 +19,9% USD/CNY 7,2794 +0,1% 7,2694 7,3066 +14,5% USD/CNH 7,2908 -0,3% 7,3113 7,3346 +14,7% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6409 +0,3% 0,6391 0,6322 -11,7% NZD/USD 0,5751 -0,0% 0,5752 0,5701 -15,8% Bitcoin BTC/USD 20.167,16 -0,3% 20.232,31 19.287,48 -56,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar rutschte ins Minus; der Dollarindex sank um x,x Prozent. Teilnehmer sahen wieder eine größere Risikobereitschaft an den Märkten, angefacht auch durch Erwartungen einer möglicherweise weniger harschen Fed-Politik.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,80 85,32 -0,6% -0,52 +21,4% Brent/ICE 92,69 93,52 -0,9% -0,83 +26,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

US-Öl profitierte von den zuletzt gesunkenen US-Ölvorräten und der Befürchtung, dass es zu Angebotsengpässen kommen könnte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 85,32 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent hinkte dagegen hinterher; der Preis kletterte um 0,3 Prozent auf 93,52 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.659,34 1.653,23 +0,4% +6,11 -9,3% Silber (Spot) 19,55 19,38 +0,9% +0,18 -16,1% Platin (Spot) 924,88 919,75 +0,6% +5,13 -4,7% Kupfer-Future 3,44 3,42 +0,7% +0,02 -22,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den sinkenden Anleiherenditen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.654 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

SWEDISH MATCH / PHILIP MORRIS

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von Swedish Match durch Philip Morris International genehmigt.

RIO TINTO

sieht einen zusätzlichen Finanzbedarf für seine Tochter Turquoise Hill von 3,6 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren. Das Geld sei nötig, um das langfristige Potenzial des Kupfer- und Goldprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei zu erschließen. Das eigene Übernahmeangebot für Turquoise Hill in Höhe von 43 kanadischen Dollar in bar pro Aktie sei das beste und letztes Angebot von Rio Tinto. Wenn es nicht angenommen wird, müsse Turquoise Hill in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mindestens 1,1 Milliarden Dollar durch neues Eigenkapital in Form von Platzierungen oder Bezugsrechtsemissionen beisteuern,

ALPHABET

Das sich abschwächende Umfeld im Markt für Digitalwerbung macht dem Google-Mutterkonzern Alphabet zu schaffen. Das Wachstum des US-Konzerns verlangsamte sich das fünfte Quartal in Folge, auch weil der Werbeumsatz der Videoplattform Youtube erstmals seit der gesonderten Berichterstattung für die Sparte sank. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 6,1 Prozent auf 69,1 Milliarden US-Dollar, das war weniger als von Analysten erwartet.

SPOTIFY

Der Musik-Streamingdienst hat seinen Verlust im dritten Quartal bei einem kräftigen Wachstum wegen höherer Personalkosten und Investitionen ausgeweitet. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen eine leichte Abschwächung der Bruttomarge. Zudem denkt Spotify über Preiserhöhungen nach.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als an der Wall Street erwartet, mit seinem Ausblick für das vierte Quartal aber enttäuscht.

VISA

Der Zahlungskartenanbieter Visa hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Visa-Aktionäre können sich zudem über eine höhere Quartalsdividende freuen.

SK HYNIX

einer der weltweit größten Chiphersteller nach Umsatz, halbiert seine geplanten Investitionen für das kommende Jahr aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen. Der Abschwung in der Halbleiterindustrie hält an. SK Hynix kündigte an, angesichts des zu erwartenden Überangebots an Speicherchips seine Investitionen 2023 gegenüber den im laufenden Jahr geplanten 10 bis 20 Billionen Won (7 bis 14 Milliarden Euro) um mehr als 50 Prozent zu kürzen.

