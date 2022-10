The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.10.2022ISIN NameDE000NLB8HX7 NORDLB IS.S.1985DE000HLB09S8 LB.HESS.-THR. IHS 15/22US912828M490 US TREASURY 2022ES0000012A97 SPANIEN 17-22US9128283C28 US TREASURY 2022US097023BN43 BOEING CO. 2022XS1862511729 SCHENCK PROC 18/23 REG.SXS0849420905 EIB EUR.INV.BK 12/22 MTNDE000BLB25T5 BAY.LDSBK.IS. VARDE000DG4UFP5 DZ BANK IS.A898DE0001040814 BAD.-WUERTT.LSA 12/22R107NO0010856750 CENTRALN.GRP 19/23 FLRUS949746SJ14 WELLS FARGO 16/23 FLRUS168863BN78 CHILE 12/22USY4841LGS44 KOREA HOUS.FIN.17/22 REGSUSP37878AA69 BOLIVIEN 12/22 REGSXS2073787470 INST.CRD.OF. 19/22 MTNXS1735583095 SCHENCK PROC 17/23 REG.SUS91282CAR25 USA 20/22US91282CAS08 USA 20/22 FLRAT0000A0X7X4 ERSTE GP BNK AG 12-22 283DE000HLB2J94 LB.HESS.-THR. IHS 17/22DE000A2E4CJ7 AAREAL BANK MTN S.271