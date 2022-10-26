Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 26.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Großartige News: Der neue Lithium-Hot-Stock mit starker Meldung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 877528 ISIN: SG1J17886040 Ticker-Symbol: PFQ 
Frankfurt
20.10.22
08:20 Uhr
0,304 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PCRD
PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED0,3040,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.