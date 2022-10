HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umbau hin zum Cloud-Geschäft gewinne weiter an Glaubwürdigkeit, der Softwarekonzern habe ein weiteres Quartal mit sehr guten Ergebnissen in dem Bereich vorgelegt, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch makroökonomische Effekte seien bisher kein Anlass zur Sorge./tav/jha/



ISIN: DE0007164600

