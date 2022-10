Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #1 Transformation - mit Ben van Berkel und Alfred Felder Die Auftaktfolge des Zumtobel Group Podcast Light Talks widmet sich der Transformation, thematisch angelehnt an den diesjährigen, von UNStudio gestalteten Geschäftsbericht der Zumtobel Group. Dazu spricht Moderatorin Diana Panzirsch mit Alfred Felder, dem CEO der Zumtobel Group, vor Ort im Lichtforum des Unternehmens mit Hauptsitz in Dornbirn. Aus Amsterdam zugeschalten ist der niederländische Architekt Ben van Berkel, Gründer und Hauptarchitekt von UNStudio und Gestalter des aktuellen Geschäftsberichts mit dem Titel "Transform". Er erwähnt von Beginn an den Stellenwert, den Licht und damit verbundene Daten im ...

