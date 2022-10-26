FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LINEDATA SERVICES EO 1 LN4 FR0004156297
AB/FROM ONWARDS 26.10.2022 09:27 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LINEDATA SERVICES EO 1 LN4 FR0004156297
AB/FROM ONWARDS 26.10.2022 09:27 CET
LINEDATA SERVICES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de