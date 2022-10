Die Zahlen des Tech-Konzerns Microsoft am Dienstagabend waren eine Enttäuschung für Anleger, welche das Papier nachbörslich abverkauften. Doch was sollte man jetzt mit der immer günstiger werdenden Microsoft-Aktie machen? Von Johann Werther Gestern nach Börsenschluss erlebten Aktionäre wirklich massive Ausverkäufe an allen Fronten. Ob eine Google, Spotify oder Texas Instruments, alle Unternehmen, welche Quartalszahlen berichteten, wurden in einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...