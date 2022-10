NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Analyst Raul Sinha sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einer soliden und zugleich auch besser als erwarteten Geschäftsentwicklung des Finanzinstituts im dritten Quartal. Allerdings seien auch die Kosten höher ausgefallen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0031348658

