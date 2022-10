NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Großbank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von soliden Zahlen, die zeigten, dass sich die Geschäftsentwicklung unter Vorstandschef Christian Sewing weiter verbessere. Allerdings verwies er auch darauf, dass am Markt unter anderem mit starken Erträgen gerechnet worden sei, und auch auf höher als erwartet ausgefallene Kosten. Nach der jüngst starken Kursentwicklung könnte dies die Aktie womöglich erst einmal ausbremsen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de